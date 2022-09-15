https://uz.sputniknews.ru/20220915/putin-rossiya-ostaetsya-veduschim-ekonomicheskim-partnerom-kyrgyzstana--28154598.html
Путин: Россия остается ведущим экономическим партнером Кыргызстана
Путин: Россия остается ведущим экономическим партнером Кыргызстана
В этом году товарооборот России и Кыргызстана вырос на 30%. 15.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-15T13:33+0500
2022-09-15T13:33+0500
2022-09-15T13:37+0500
саммит шос-2022 в самарканде
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Российская Федерация остается ведущим экономическим партнером Кыргызстана. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым на полях саммита ШОС в Самарканде, передает корреспондент Sputnik Узбекистан."В прошлом году товарооборот вырос на 46,6%, а в этом - еще на 30%", - отметил российский лидер.В четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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владимир путин
Путин: Россия остается ведущим экономическим партнером Кыргызстана
13:33 15.09.2022 (обновлено: 13:37 15.09.2022)
В этом году товарооборот России и Кыргызстана вырос на 30%.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Российская Федерация остается ведущим экономическим партнером Кыргызстана. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым на полях саммита ШОС в Самарканде, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"В прошлом году товарооборот вырос на 46,6%, а в этом - еще на 30%", - отметил российский лидер.
В четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. За время председательства республики было проведено практически более 80 мероприятий, а также завершено согласование порядка 30 документов, которые будут приняты по итогам Самаркандского саммита. Эти документы нацелены на дальнейшее укрепление многопланового взаимодействия между государствами-членами ШОС и призванных вывести взаимодействие в рамках организации на новый уровень.
Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. Также прорабатываются совместные проекты и мероприятия в сферах "зеленой" экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.
Известно, что в саммите принимают участие главы 15 государств и руководители порядка десяти международных и региональных организаций, с которым ШОС установила официальные контакты, в частности ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.
Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.