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Видео: час Китая с Николаем Вавиловым: зачем Си Цзиньпин приехал к Путину?
Видео: час Китая с Николаем Вавиловым: зачем Си Цзиньпин приехал к Путину?
ШОС может постепенно заменить ООН, уверен публицист.
2022-09-16T16:03+0500
2022-09-16T16:03+0500
видео
китай
мнение эксперта
си цзиньпин
владимир путин
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил Казахстан. Позже китайский лидер встретился с Владимиром Путиным в Узбекистане в рамках саммита ШОС.Эта встреча с президентом России нужна главе КНР, чтобы заручиться поддержкой Москвы, считает китаевед-публицист Николай Вавилов.Как противостояние в Тихоокеанском регионе может изменить мировое политическое устройство? Каким образом азиатские страны приобретают свою суверенность? Способна ли Европа без ресурсов Востока преодолеть экономический кризис?Об этом, а также о влиянии событий на Востоке на Россию, смотрите в первом выпуске программы "Час Китая".
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видео китай кнр си цзиньпин путин шос самарканд самаркандский саммит россия москва политика сотрудничества европа сша новости новость мнение эксперта китаевед публицист николай вавилов
видео китай кнр си цзиньпин путин шос самарканд самаркандский саммит россия москва политика сотрудничества европа сша новости новость мнение эксперта китаевед публицист николай вавилов

Видео: час Китая с Николаем Вавиловым: зачем Си Цзиньпин приехал к Путину?

16:03 16.09.2022
© Sputnik
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Шанхайская организация сотрудничества может постепенно заменить Организация Объединенный Наций, уверен публицист Николай Вавилов.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил Казахстан. Позже китайский лидер встретился с Владимиром Путиным в Узбекистане в рамках саммита ШОС.
Эта встреча с президентом России нужна главе КНР, чтобы заручиться поддержкой Москвы, считает китаевед-публицист Николай Вавилов.
"ШОС постепенно подменяет ООН. Не далек тот час, когда в ШОС начнут включать латиноамериканские и африканские государства. Речь идет о полноценном создании глобальной политической организации, цель которой стабильность ее участников",- сказал эксперт.
Как противостояние в Тихоокеанском регионе может изменить мировое политическое устройство? Каким образом азиатские страны приобретают свою суверенность? Способна ли Европа без ресурсов Востока преодолеть экономический кризис?
Об этом, а также о влиянии событий на Востоке на Россию, смотрите в первом выпуске программы "Час Китая".
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