https://uz.sputniknews.ru/20220916/video-chas-kitaya-s-nikolaem-vavilovym-zachem-si-tszinpin-priexal-k-putinu-28230686.html

Видео: час Китая с Николаем Вавиловым: зачем Си Цзиньпин приехал к Путину?

Видео: час Китая с Николаем Вавиловым: зачем Си Цзиньпин приехал к Путину?

ШОС может постепенно заменить ООН, уверен публицист.

2022-09-16T16:03+0500

2022-09-16T16:03+0500

2022-09-16T16:03+0500

видео

китай

мнение эксперта

си цзиньпин

владимир путин

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил Казахстан. Позже китайский лидер встретился с Владимиром Путиным в Узбекистане в рамках саммита ШОС.Эта встреча с президентом России нужна главе КНР, чтобы заручиться поддержкой Москвы, считает китаевед-публицист Николай Вавилов.Как противостояние в Тихоокеанском регионе может изменить мировое политическое устройство? Каким образом азиатские страны приобретают свою суверенность? Способна ли Европа без ресурсов Востока преодолеть экономический кризис?Об этом, а также о влиянии событий на Востоке на Россию, смотрите в первом выпуске программы "Час Китая".

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