Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220923/28492259.html
Назван продукт, вызывающий старение
Назван продукт, вызывающий старение
Он не только портит внешний вид кожи, но и приводит к целому ряду опасных заболеваний. 23.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-23T22:00+0500
2022-09-23T22:11+0500
это интересно
здоровье
сахар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23325232_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3bd2c6ea51c6e53d26db3d35ff589de2.jpg
Чрезмерное употребление сахара приводит к ускоренному старению, сообщает РИА Новости.По данным агентства, британский ученый Дэвид Ганн изучил лица шестисот человек, измерил их уровень сахара в крови и разделил участников эксперимента на четыре группы.Оказалось, что самая молодая кожа была у людей с самым низким уровнем сахара в крови. По результатам исследования, что сахар повреждает сосуды.Кожа становится сухой, появляются мелкие морщинки, и никакие косметические средства с ними не справляются. Со временем кожа теряет мягкость и эластичность, а морщины углубляются. При этом в статье отмечается, что совсем отказываться от сахара нельзя, нужно лишь снизить потребление некоторых продуктов, а исключать из рациона фрукты и рис, в которых содержится натуральный сахар, не стоит.Читайте также: Гаджеты не так сильно мешают сну, как думали, выяснили ученые
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23325232_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_a4dbb9fa7b337e7b62f2ed1432681a59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
здоровье, сахар
здоровье, сахар

Назван продукт, вызывающий старение

22:00 23.09.2022 (обновлено: 22:11 23.09.2022)
© pexels.com/Mikael BlomkvistЖенщина в коричневом платье без рукавов сидит на коричневом плетеном кресле
Женщина в коричневом платье без рукавов сидит на коричневом плетеном кресле - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2022
© pexels.com/Mikael Blomkvist
Подписаться на
НовостиTelegram
Он не только портит внешний вид кожи, но и приводит к целому ряду опасных заболеваний.
Чрезмерное употребление сахара приводит к ускоренному старению, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, британский ученый Дэвид Ганн изучил лица шестисот человек, измерил их уровень сахара в крови и разделил участников эксперимента на четыре группы.
Оказалось, что самая молодая кожа была у людей с самым низким уровнем сахара в крови. По результатам исследования, что сахар повреждает сосуды.
"Производство свободных радикалов — вот "главный виновник" старения. Без вмешательства антиоксидантов клетки начинают гибнуть в большом количестве", — говорится в статье.
Кожа становится сухой, появляются мелкие морщинки, и никакие косметические средства с ними не справляются. Со временем кожа теряет мягкость и эластичность, а морщины углубляются.
При этом в статье отмечается, что совсем отказываться от сахара нельзя, нужно лишь снизить потребление некоторых продуктов, а исключать из рациона фрукты и рис, в которых содержится натуральный сахар, не стоит.
Читайте также: Гаджеты не так сильно мешают сну, как думали, выяснили ученые
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0