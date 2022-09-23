https://uz.sputniknews.ru/20220923/evstafev-rasskazal-kakim-planam-ssha-pomeshala-chastichnaya-mobilizatsiya-v-rossii-28467741.html

Евстафьев рассказал, каким планам США помешала частичная мобилизация в России

Евстафьев рассказал, каким планам США помешала частичная мобилизация в России

"План А" у США был весьма слабый, а "Плана Б" не было, считает политолог Дмитрий Евставьев.

2022-09-23T08:33+0500

2022-09-23T08:33+0500

2022-09-23T08:33+0500

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сша

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Решения о проведении референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также объявление частичной мобилизации в России помешало планам США запустить процесс реформирования ООН. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.В чем состоял план Соединенных Штатов и Германии? Как и с какой целью США будут противостоять России в Арктике? Почему Европа не осознает, что идет к краху? Как Россия должна воспринимать Турцию? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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