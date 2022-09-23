https://uz.sputniknews.ru/20220923/evstafev-rasskazal-kakim-planam-ssha-pomeshala-chastichnaya-mobilizatsiya-v-rossii-28467741.html
Евстафьев рассказал, каким планам США помешала частичная мобилизация в России
Евстафьев рассказал, каким планам США помешала частичная мобилизация в России
"План А" у США был весьма слабый, а "Плана Б" не было, считает политолог Дмитрий Евставьев.
2022-09-23T08:33+0500
2022-09-23T08:33+0500
2022-09-23T08:33+0500
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Решения о проведении референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также объявление частичной мобилизации в России помешало планам США запустить процесс реформирования ООН. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.В чем состоял план Соединенных Штатов и Германии? Как и с какой целью США будут противостоять России в Арктике? Почему Европа не осознает, что идет к краху? Как Россия должна воспринимать Турцию? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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видео политолог дмитрий евстафьев сша план генеральная ассамблея совет безопасности оон владимир путин референдум частичная мобилизация
видео политолог дмитрий евстафьев сша план генеральная ассамблея совет безопасности оон владимир путин референдум частичная мобилизация
Евстафьев рассказал, каким планам США помешала частичная мобилизация в России
"План А" у США был весьма слабый, а "Плана Б" не было, считает политолог Дмитрий Евставьев.
Решения о проведении референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также объявление частичной мобилизации в России помешало планам США запустить процесс реформирования ООН. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
"Как я понимаю, вся задумка была вылезти на трибуну Генеральной Ассамблеи с идеей реформирования ООН отъема у России права вето в Совете Безопасности и вообще размывание Совета безопасности. И когда президентом и Верховным главнокомандующим было принято решение о поддержке проведения референдумов на денацифицированных территориях, а затем и частичной мобилизации, понятно, что с этой идеей выходить было нельзя. А "Плана Б" там не было", - считает он.
В чем состоял план Соединенных Штатов и Германии? Как и с какой целью США будут противостоять России в Арктике? Почему Европа не осознает, что идет к краху? Как Россия должна воспринимать Турцию? Обо всем этом смотрите в нашем видео.