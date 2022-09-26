https://uz.sputniknews.ru/20220926/kak-pravilno-xranit-lekarstva--sovety-eksperta--28530830.html

Как правильно хранить лекарства – советы эксперта

Как правильно хранить лекарства – советы эксперта

Специалист рассказал, где нужно хранить медикаменты.

2022-09-26T07:05+0500

2022-09-26T07:05+0500

2022-09-26T07:29+0500

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Люди часто совершают ошибки, храня лекарства в неподходящих местах, заявил фармаколог Андрей Кондрахин.Так, нельзя хранить медикаменты в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.Кроме того, хранить лекарства в холодильнике вместе с едой – тоже плохая идея. Вещества, которые выделает лекарство при испарении, могут попасть на ближайшие продукты.Чтобы найти правильное место для хранение медикаментов, сначала нужно прочитать инструкцию к каждому конкретному препарату. А уже далее, исходя из инструкции, решать, куда положить.Если в инструкции написано, что лекарство следует хранить при температуре от двух до восьми градусов, то его нужно поставить в холодильник. Однако перед этим нужно убрать препарат в герметичный контейнер.Читайте также:Эксперт назвал главные признаки слабого иммунитетаКак избавиться от боли в пояснице

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