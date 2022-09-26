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Как правильно хранить лекарства – советы эксперта
Как правильно хранить лекарства – советы эксперта
Специалист рассказал, где нужно хранить медикаменты.
2022-09-26T07:05+0500
2022-09-26T07:29+0500
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Люди часто совершают ошибки, храня лекарства в неподходящих местах, заявил фармаколог Андрей Кондрахин.Так, нельзя хранить медикаменты в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.Кроме того, хранить лекарства в холодильнике вместе с едой – тоже плохая идея. Вещества, которые выделает лекарство при испарении, могут попасть на ближайшие продукты.Чтобы найти правильное место для хранение медикаментов, сначала нужно прочитать инструкцию к каждому конкретному препарату. А уже далее, исходя из инструкции, решать, куда положить.Если в инструкции написано, что лекарство следует хранить при температуре от двух до восьми градусов, то его нужно поставить в холодильник. Однако перед этим нужно убрать препарат в герметичный контейнер.Читайте также:Эксперт назвал главные признаки слабого иммунитетаКак избавиться от боли в пояснице
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как правильно хранить лекарства мнение эксперта врач медикаменты лекарственные препараты как хранить в холодильнике в ванной новости новость
как правильно хранить лекарства мнение эксперта врач медикаменты лекарственные препараты как хранить в холодильнике в ванной новости новость

Как правильно хранить лекарства – советы эксперта

07:05 26.09.2022 (обновлено: 07:29 26.09.2022)
© Depositphotos / Kati MolinПригоршня витаминов в руках
Пригоршня витаминов в руках - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2022
© Depositphotos / Kati Molin
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Специалист рассказал, где нужно хранить лекарственные препараты, чтобы не причинить вред здоровью.
Люди часто совершают ошибки, храня лекарства в неподходящих местах, заявил фармаколог Андрей Кондрахин.
Так, нельзя хранить медикаменты в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.
"Классика кинофильмов – это хранить лекарства в ванной комнате, и многие это повторяют. Но хранение лекарств там не предусмотрено нигде, ничем и никак. Мы должны понимать, что ванная комната – это среда с повышенной влажностью, а в инструкции к любому лекарству написано, что влажность должна быть нормальной", – объяснил эксперт.
Кроме того, хранить лекарства в холодильнике вместе с едой – тоже плохая идея. Вещества, которые выделает лекарство при испарении, могут попасть на ближайшие продукты.
"Категорически нельзя допускать, чтобы лекарства стояли на одной полке холодильника вместе с продуктами питания. То есть решетка для яиц не должна быть заполнена медикаментами. Это важно, потому что лекарство тоже испаряется и может попасть на соседние продукты питания, что недопустимо. Также нельзя хранить медикаменты на дверце холодильника: когда она открыта, температура растет, а перепады температур плохо отражаются на состоянии лекарств", – уточнил фармаколог.
Чтобы найти правильное место для хранение медикаментов, сначала нужно прочитать инструкцию к каждому конкретному препарату. А уже далее, исходя из инструкции, решать, куда положить.

"В домашних условиях обычно надо хранить лекарства в закрытых, но хорошо проветриваемых помещениях, например, в коридорах. У нас средняя температура в квартирах обычно не более 25 градусов, то есть это нормальные условия для хранения медикаментов", — сказал врач.

Если в инструкции написано, что лекарство следует хранить при температуре от двух до восьми градусов, то его нужно поставить в холодильник. Однако перед этим нужно убрать препарат в герметичный контейнер.
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