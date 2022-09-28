https://uz.sputniknews.ru/20220928/v-samarkande-zavershilsya-chempionat-tsa-po-legkoy-atletike---podrobnosti-28592394.html

В Самарканде завершился чемпионат ЦА по легкой атлетике - подробности

В Самарканде завершился чемпионат ЦА по легкой атлетике - подробности

Сборная Узбекистана заняла первое место.

2022-09-28T10:28+0500

2022-09-28T10:28+0500

2022-09-28T10:28+0500

спорт

самарканд

легкая атлетика

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В общекомандном зачете на чемпионате Центральной Азии по легкой атлетике сборная Узбекистана заняла первое место, завоевав 79 медалей — 25 золотых, 27 серебряных и 27 бронзовых медалей. Второе место получил Туркменистан, третью позицию заняла сборной Кыргызстана, передает "Народное слово".У сборной Туркменистана — 3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали, у сборной Кыргызстана — 3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медаль.Самарканд впервые стал местом проведения Открытого чемпионата Центральной Азии по легкой атлетике, где в этом году приняли участие более 300 спортсменов из 11 государств.Всего в рамках международных соревнований было разыграно 56 комплектов наград по 41 легкоатлетической дисциплине. Участие в соревнованиях помогло спортсменам улучшить личные результаты и изменить свою позицию в рейтинговой системе World Athletic.Шарифа Давронова завоевала золото в тройном прыжке с результатом 13,81 м. На сегодняшний день спортсменка является мировым лидером в двух возрастных категориях U18 и U20.Лидерство в тройном прыжке среди мужчин также осталось за Узбекистаном — c результатом 15,65 м первое место завоевал Ислам Сибагатуллин.Новый рекорд Узбекистана в беге на 3000 м с препятствиями в возрастных категориях U18 и U20 установила Дильшода Усманова, пробежав дистанцию за 10:40,43 и улучшив свой предыдущий рекорд на 0,06 секунды.В прыжках в высоту среди женщин первое место завоевала Барно Сайфуллаева. Она установила личный рекорд, взяв высоту 1,83 м, благодаря чему является лидером в своей возрастной категории U18 на Азиатском континенте.Среди мужчин в прыжках в высоту первым стал Амир Нагаев с результатом 2,13 м, выполнив норматив мастера спорта.Проведение IV Открытого чемпионата Центральной Азии по легкой атлетике стал подготовкой к предстоящему V чемпионату Азии по легкой атлетике среди юношей и девушек U18, который пройдет весной 2023 года в Ташкенте.Читайте также:В Ташкенте пройдет чемпионат мира по дзюдо

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