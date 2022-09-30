https://uz.sputniknews.ru/20220930/putin-my-sdelaem-vse-chtoby-obespechit-bezopasnuyu-jizn-nashix-lyudey-28681263.html
Путин: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей
Путин: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей
Путин о референдуме в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях: 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T17:43+0500
2022-09-30T17:43+0500
2022-09-30T17:52+0500
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1e/28681124_0:0:2799:1575_1920x0_80_0_0_d712e90706717bf98bcad1522eb4fe3b.jpg
Путин о референдуме в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях: ▪️Народ выбор сделал. Россия его не предаст. ▪️Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. ▪️Обязательно отстроим разрушенные города и поселки, больницы, театры и музеи. Будем развивать инфраструктуру.Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1e/28681124_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_8ebe0737eb98caa7a008e68fe4e0b694.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин
Путин о референдуме в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях:
▪️Народ выбор сделал. Россия его не предаст.
▪️Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей.
▪️Обязательно отстроим разрушенные города и поселки, больницы, театры и музеи. Будем развивать инфраструктуру.
Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.
Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.