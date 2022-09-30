https://uz.sputniknews.ru/20220930/putin-pretenzii-na-mirovoe-gospodstvo-uje-ne-raz-razbivalis-o-mujestvo-nashego-naroda-28681710.html

Путин: претензии на мировое господство уже не раз разбивались о мужество нашего народа

Путин: претензии на мировое господство уже не раз разбивались о мужество нашего народа

Претензии на мировое господство уже не раз разбивались о мужество нашего народа. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-30T17:45+0500

2022-09-30T17:45+0500

2022-09-30T17:58+0500

россия

владимир путин

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Претензии на мировое господство уже не раз разбивались о мужество нашего народа.Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.

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владимир путин