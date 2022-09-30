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Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20220930/putin-zapad-vidit-nas-koloniey-emu-voobsche-ne-nujna-rossiya-28680552.html
Путин: Запад видит нас колонией, ему вообще не нужна Россия
Путин: Запад видит нас колонией, ему вообще не нужна Россия
Запад видит нас колонией, хочет видеть нас бездушными рабами. Наша культура представляет для них опасность, поэтому ее пытаются запретить. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T17:38+0500
2022-09-30T17:52+0500
россия
владимир путин
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Запад видит нас колонией, хочет видеть нас бездушными рабами. Наша культура представляет для них опасность, поэтому ее пытаются запретить.Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.
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владимир путин
владимир путин

Путин: Запад видит нас колонией, ему вообще не нужна Россия

17:38 30.09.2022 (обновлено: 17:52 30.09.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2022
© POOL
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Запад видит нас колонией, хочет видеть нас бездушными рабами. Наша культура представляет для них опасность, поэтому ее пытаются запретить.
Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.
Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.
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