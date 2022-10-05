Когда утренняя зарядка может быть опасной
© Sputnik / Виталий БелоусовЗанятие людей старшего возраста в фитнес-центре
© Sputnik / Виталий Белоусов
Сбалансированное питание и утренняя зарядка – залог здоровья и долголетия. Но так ли это? Бывает, что упражнения приносят не пользу, а вред. Кому противопоказана утренняя зарядка, отвечает врач.
Ограничения в физической активности могут быть связаны с физическим состоянием организма, рассказала в интервью РИА Новости эксперт по здоровому образу жизни, нутрициолог Анастасия Александрова.
По ее словам, прямых противопоказаний для упражнений нет, но есть ряд факторов, на который следует обратить внимание, или проконсультироваться с врачом.
"Обратить внимание перед выполнением любых упражнений стоит на простудные заболевания с повышением температуры тела, кровотечения, проблемы с давлением, воспалительные процессы, заболевания почек, наличие злокачественных опухолей. Кроме того, противопоказания могут иметь отдельные упражнения", — подчеркивает врач.
Подобрать специальный комплекс упражнений вместе с врачом следует тем, кто страдает заболеваниями сердца, суставов, спины.
Утренняя зарядка может быть вредной, если начать делать упражнения, едва встав с кровати, считает заведующая кафедрой профилактической медицины университета им. Лесгафта Роза Цаллагова.
"Утренняя гимнастика может быть вредна, если к ней приступить сразу после пробуждения. Если "сова", встав с постели, сразу отправится на пробежку, это может закончиться обмороком. Резкий подъем с точки зрения специалистов вообще нефизиологичен", — подчеркивает она.
Профессор советует начать день с потягиваний – это более естественный, полезный и приятный способ пробуждения.
Эксперты также советуют перед зарядкой принять душ или умыться, выпить стакан воды.
Ошибки при выполнении зарядки:
однообразные упражнения быстро наскучат;
занятия в душном помещении не дадут заряда бодрости и утомят;
неудобная одежда для зарядки не позволит двигаться с комфортом;
слишком интенсивная тренировка и тяжелые нагрузки приведут к усталости и боли в мышцах;
если пропустить разминку и не разогреть суставы и мышцы, можно получить травму.
Делать зарядку лучше в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Также важно подобрать комфортную одежду для занятий.
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