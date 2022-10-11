https://uz.sputniknews.ru/20221011/ryabkov-predupredil-ssha-ob-opasnosti-eskalatsii-napryajennosti-29016637.html

Рябков предупредил США об опасности эскалации напряженности

Рябков предупредил США об опасности эскалации напряженности

Рябков отметил, что непрекращающаяся масштабная помощь Киеву все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима.

2022-10-11T11:13+0500

2022-10-11T11:13+0500

2022-10-11T11:13+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сша

киев

помощь

запад

конфликт

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. России придется пойти на контрмеры из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Кроме этого, замминистра иностранных дел добавил, что в Москве отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, обучение персонала вооруженных формирований Украины на территории стран альянса, предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций ВСУ все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", притом, что от "руководителей разного уровня в США и в Европе раздаются призывы "нанести поражение" нашей стране "на поле боя".Напомним: на фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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рябков предупредил сша об опасности эскалации напряженности рябков отметил что непрекращающаяся масштабная помощь киеву все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима