https://uz.sputniknews.ru/20221011/vrach-rasskazal-o-smertelno-opasnyx-preparatax-dlya-poxudeniya-29043909.html
Врач рассказал о смертельно опасных препаратах для похудения
Врач рассказал о смертельно опасных препаратах для похудения
Диетолог назвал употребление мочегонных средств при похудении смертельно опасным.
2022-10-11T22:00+0500
2022-10-11T22:00+0500
2022-10-11T22:00+0500
это интересно
диетолог
врач
похудение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0c/25247645_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_929849a6b94851a93786da82f2999d52.jpg
Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков предупредил об опасности употребления мочегонных и слабительных средств при похудении.По словам специалиста, подобные препараты пагубно влияют на почки и печень. В некоторых случаях их употребление может привести к летальному исходу."У нас около 30% населения имеют в той или иной степени хроническую почечную недостаточность. И даже не знают об этом. Выявляется порой все при сдаче анализов, а они достаточно дорогостоящие и просто так их никто не назначает. Поэтому люди ходят с незнаниями, начинают стимулировать почки мочегонными средствами. На этом фоне можно умереть. То же самое происходит и с печенью. Жировой гепатоз печени может у некоторых перерасти в цирроз. Никто об этом не узнает, пока не сдаст анализы", - подчеркнул Ковальков.Диетолог отметил, что мочегонные и слабительные средства никак не влияют на жировую ткань. В организме нет соединений между ней и кишечником или мочевым пузырем."Каким образом жир может вытечь из подкожной клетчатки через мочевой пузырь или кишечник? На фоне безграмотности населения и нежелания обращаться к профессиональным врачам возникают такие мифы", — добавил эксперт.Читайте также:Как избавиться от морщин: способы продления молодости в домашних условиях
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0c/25247645_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_81a5d63966f2055b5fd6c4a61e908ac3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
врач рассказал о смертельно опасных препаратах для похудения диетолог ковальков назвал употребление мочегонных средств при похудении смертельно опасным как похудеть без вреда для здоровья самые лучшие проверенные эффективные способы слабительные вред новости зох диеты лишний вес
врач рассказал о смертельно опасных препаратах для похудения диетолог ковальков назвал употребление мочегонных средств при похудении смертельно опасным как похудеть без вреда для здоровья самые лучшие проверенные эффективные способы слабительные вред новости зох диеты лишний вес
Врач рассказал о смертельно опасных препаратах для похудения
Диетолог Ковальков назвал употребление мочегонных средств при похудении смертельно опасным.
Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков предупредил
об опасности употребления мочегонных и слабительных средств при похудении.
По словам специалиста, подобные препараты пагубно влияют на почки и печень. В некоторых случаях их употребление может привести к летальному исходу.
"У нас около 30% населения имеют в той или иной степени хроническую почечную недостаточность. И даже не знают об этом. Выявляется порой все при сдаче анализов, а они достаточно дорогостоящие и просто так их никто не назначает. Поэтому люди ходят с незнаниями, начинают стимулировать почки мочегонными средствами. На этом фоне можно умереть. То же самое происходит и с печенью. Жировой гепатоз печени может у некоторых перерасти в цирроз. Никто об этом не узнает, пока не сдаст анализы", - подчеркнул Ковальков.
Диетолог отметил, что мочегонные и слабительные средства никак не влияют на жировую ткань. В организме нет соединений между ней и кишечником или мочевым пузырем.
"Каким образом жир может вытечь из подкожной клетчатки через мочевой пузырь или кишечник? На фоне безграмотности населения и нежелания обращаться к профессиональным врачам возникают такие мифы", — добавил эксперт.