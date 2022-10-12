https://uz.sputniknews.ru/20221012/lidery-gosudarstv-pribyvayut-v-astanu-v-preddverii-sammita-svmda-29053402.html
Лидеры государств прибывают в Астану в преддверии саммита СВМДА
Лидеры государств прибывают в Астану в преддверии саммита СВМДА
ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Лидеры 11 стран прибывают в столицу Казахстана для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 12.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-12T14:27+0500
2022-10-12T14:27+0500
2022-10-12T14:27+0500
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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Лидеры 11 стран прибывают в столицу Казахстана для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
астана
2022
Новости
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Sputnik Узбекистан
астана, саммит, глава государства, видео
астана, саммит, глава государства, видео
Лидеры государств прибывают в Астану в преддверии саммита СВМДА
ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Лидеры 11 стран прибывают в столицу Казахстана для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.