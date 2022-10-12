https://uz.sputniknews.ru/20221012/lidery-gosudarstv-pribyvayut-v-astanu-v-preddverii-sammita-svmda-29053402.html

Лидеры государств прибывают в Астану в преддверии саммита СВМДА

Лидеры государств прибывают в Астану в преддверии саммита СВМДА

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Лидеры 11 стран прибывают в столицу Казахстана для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 12.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-12T14:27+0500

2022-10-12T14:27+0500

2022-10-12T14:27+0500

в мире

астана

саммит

глава государства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0c/29059301_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b582b50c0cc6e4097785dec4a773abbf.jpg

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Лидеры 11 стран прибывают в столицу Казахстана для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

астана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

астана, саммит, глава государства, видео