https://uz.sputniknews.ru/20221014/parallelnaya-realnost-baydena-prezident-ssha-snova-ogovorilsya--video-29116682.html

Параллельная реальность Байдена: президент США снова оговорился — видео

Параллельная реальность Байдена: президент США снова оговорился — видео

Джо Байден во время выступления в Колорадо снова попал в неловкое положение.

2022-10-14T08:58+0500

2022-10-14T08:58+0500

2022-10-14T08:58+0500

в мире

сша

джо байден

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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Президент США Джо Байден снова попал в неловкое положение. Во время выступления в США он заявил, что его сын погиб в Ираке.Дело в том, что старший сын американского лидера, Бо, действительно служил в Ираке в 2008-2009 годах. Но умер он гораздо позже — в 2015-м от рака мозга. Второй сын Байдена Хантер жив.Это не первый странный случай с участием американского президента. В конце сентября он прервал выступление в попытке найти члена палаты представителей Джеки Валорски, которая в августе погибла в автокатастрофе. Ранее он несколько раз протягивал руку для рукопожатия пустому месту. А на пасхальном приеме в Белом доме испугался ростовой куклы пасхального кролика.Читайте также: Байден предложил прививаться от ураганов — видео

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