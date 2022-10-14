https://uz.sputniknews.ru/20221014/parallelnaya-realnost-baydena-prezident-ssha-snova-ogovorilsya--video-29116682.html
Параллельная реальность Байдена: президент США снова оговорился — видео
Параллельная реальность Байдена: президент США снова оговорился — видео
Джо Байден во время выступления в Колорадо снова попал в неловкое положение.
2022-10-14T08:58+0500
2022-10-14T08:58+0500
2022-10-14T08:58+0500
в мире
сша
джо байден
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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Президент США Джо Байден снова попал в неловкое положение. Во время выступления в США он заявил, что его сын погиб в Ираке.Дело в том, что старший сын американского лидера, Бо, действительно служил в Ираке в 2008-2009 годах. Но умер он гораздо позже — в 2015-м от рака мозга. Второй сын Байдена Хантер жив.Это не первый странный случай с участием американского президента. В конце сентября он прервал выступление в попытке найти члена палаты представителей Джеки Валорски, которая в августе погибла в автокатастрофе. Ранее он несколько раз протягивал руку для рукопожатия пустому месту. А на пасхальном приеме в Белом доме испугался ростовой куклы пасхального кролика.Читайте также: Байден предложил прививаться от ураганов — видео
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сша президент джо байден оговорился сын погиб в ираке служил умер от рака мозга хантер жив
сша президент джо байден оговорился сын погиб в ираке служил умер от рака мозга хантер жив
Параллельная реальность Байдена: президент США снова оговорился — видео
Джо Байден во время выступления в Колорадо снова попал в неловкое положение.
ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Президент США Джо Байден снова попал в неловкое положение. Во время выступления в США он заявил, что его сын погиб в Ираке.
“Говорю это как отец человека, который был награжден Бронзовой звездой, медалью "За выдающуюся службу" и расстался с жизнью в Ираке”, — заявил американский президент.
Дело в том, что старший сын американского лидера, Бо, действительно служил в Ираке в 2008-2009 годах. Но умер он гораздо позже — в 2015-м от рака мозга. Второй сын Байдена Хантер жив.
Это не первый странный случай с участием американского президента. В конце сентября он прервал выступление в попытке найти члена палаты представителей Джеки Валорски, которая в августе погибла в автокатастрофе. Ранее он несколько раз протягивал руку для рукопожатия пустому месту. А на пасхальном приеме в Белом доме испугался ростовой куклы пасхального кролика.