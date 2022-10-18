https://uz.sputniknews.ru/20221018/poyas-bezopasnosti-i-gumpomosch-o-chem-govorili-na-konferentsii-po-afganistanu-29251600.html

"Пояс безопасности" и гумпомощь: о чем говорили на конференции по Афганистану

"Пояс безопасности" и гумпомощь: о чем говорили на конференции по Афганистану

В Душанбе прошла Конференция высокого уровня по международному и региональному сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Основные заявления участников мероприятия – в обзоре Sputnik.

2022-10-18T20:34+0500

2022-10-18T20:34+0500

2022-10-18T20:34+0500

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Вокруг Афганистана предложили создать "пояс безопасности", препятствующий распространению международного терроризма, сообщает Sputnik Таджикистан.Такое предложение озвучил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе Конференции высокого уровня по международному и региональному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, которая прошла во вторник в Душанбе.По словам таджикского лидера, переброска террористов с Ближнего Востока в другие регионы и усиление их позиций в Афганистане представляют серьезную угрозу для стран Центральной Азии. Террористические организации не оставляют попыток пересечь границу, используя сложные географические и климатические условия. Поэтому страны должны поддержать концепцию создания пояса безопасности вокруг Афганистана.Сложность гуманитарной ситуации в Афганистане отметил в своем выступлении министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. Развитие стран Центральной Азии связано с судьбой Афганистана. Нужно не допустить его изоляции и содействовать восстановлению афганской экономики, а также интеграции в мировое сообщество, подчеркнул он.Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что страны Центральной Азии, особенно государства, соседствующие с Афганистаном страны особенно уязвимы перед террористами.В свою очередь, директор департамента по вопросам новых вызовов и угрод МИД России Владимир Тарабрин заверил, что страны Центральной Азии могут рассчитывать на поддержку России в борьбе с терроризмом. Он отметил, что недавний теракт против российского дипломатического представительства в Афганистане еще раз продемонстрировал необходимость объединить усилия в противодействии терроризму.Заместитель министра общественной безопасности Китая Ду Ханвэй отметил, что все мировое сообщество должно помогать Таджикистану, как соседу Афганистана, в борьбе с терроизмом.Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась также подчеркнул необходимость искоренить угрозу терроризма и наркотрафика. Границы Афганистана должны стать барьером для распространения экстремизма, отметил он. При этом, он упомянул также, что не нужно препятствовать оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.В конференции принимают участие министры, представители государств - членов ООН, структур ООН по Глобальной контртеррористической стратегии, международных и региональных организаций, институтов гражданского общества, эксперты по безопасности границ.Читайте также: Норов: мировое сообщество должно не допустить изоляции Афганистана

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таджикистан конференция высокого уровня по международному и региональному сотрудничеству в борьбе с терроризмом душанбе президент эмомали рахмон министр иностранных дел узбекистана владимир норов