https://uz.sputniknews.ru/20221019/general-surovikin-zayavil-o-planax-kieva-primenit-zapreschennye-metody-boevyx-deystviy-29256748.html

Генерал Суровикин заявил о планах Киева применить запрещенные методы боевых действий

Генерал Суровикин заявил о планах Киева применить запрещенные методы боевых действий

Киев готовится применить запрещенные боевые действия в районе Херсона, заявил Сергей Суровикин. 19.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-19T00:31+0500

2022-10-19T00:31+0500

2022-10-19T00:31+0500

специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Есть информация, что киевский режим может применить запрещенные методы войны в районе Херсона, а также данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Кроме того, ВСУ также рассматривают возможность массивного ракетно-артиллерийского удара по Херсону без разбора целей. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.Военачальник также отметил, что НАТО требует от Киева наступления на Херсон любой ценой."Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами - как в самих ВСУ, так и среди мирного населения".Какая сейчас ситуация в Херсоне?"Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням", - сказал Суровикин."В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся Правительством России программе переселения", - заявил он.Говоря о самом областном центре, городе Херсон, Суровикин подчеркнул, что планы и действия российской армии в отношении него будут зависеть от складывающейся военно тактической ситуации."Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений", - сказал Суровикин.О действиях ВСУКроме этого, Сергей Суровикин рассказал, что киевский режим подтягивает на передовую все имеющиеся резервы, стремясь прорвать оборону российской армии. Однако для этого ВСУ использует бойцов территориальной обороны, непрошедших полный курс подготовки."Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя", - сказал Суровикин.Силы ВСУ несут значительные потери, также отметил он.Российские военные наращивают составРоссийские военные сейчас создают резервы и возводят оборонительные позиции, рассказал генерал армии.Продолжается нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск, отметил Суровикин.Важно помнить, что противник российских войск — преступный киевский режим, а не украинский народ, обратил внимание Суровикин.Напомним, сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.Глава региона подчеркнул, что эти действия обусловлены необходимостью создания российскими военными оборонительных укреплений против планируемого Киевом наступления.

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