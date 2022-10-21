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В ЕАЭС не должно быть препятствий для торговли – Назаренко
В ЕАЭС не должно быть препятствий для торговли – Назаренко
Совет ЕЭК разработал 33 меры дляпо ликвидации барьеров во взаимной торговле, их необходимо отслеживать и разрабатывать на наднациональном уровне, отметил министр по техрегулированию ЕЭК.
2022-10-21T08:36+0500
2022-10-21T08:36+0500
2022-10-21T08:36+0500
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Стран Евразийского экономического совета договорились принимать решения для всех пяти стран-участиц, чтобы не создавать ненужных барьеров во взаимной торговле. Об этом заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.Этапы противодействия пандемии показали, что площадка ЕАЭС полезна и выгодна, поскольку дает странам-участницам возможность прорабатывать общие подходы, сказал он.По словам министра, Совет ЕЭК разработал 33 меры, которые нужно отслеживать и разрабатывать на наднациональном уровне, чтобы избежать сложностей во взаимной торговле и сотрудничестве.Читайте также: Назаренко: срок беспошлинного ввоза электромобилей в ЕАЭС будет продлен
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еаэс евразийский экономический союз евразийская экономическая комиссия еэк министр по техническому регулированию евразийской экономической комиссии виктор назаренко
еаэс евразийский экономический союз евразийская экономическая комиссия еэк министр по техническому регулированию евразийской экономической комиссии виктор назаренко
В ЕАЭС не должно быть препятствий для торговли – Назаренко
Совет ЕЭК разработал 33 меры дляпо ликвидации барьеров во взаимной торговле, их необходимо отслеживать и разрабатывать на наднациональном уровне, отметил министр по техрегулированию ЕЭК.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
Стран Евразийского экономического совета договорились принимать решения для всех пяти стран-участиц, чтобы не создавать ненужных барьеров во взаимной торговле. Об этом заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.
Этапы противодействия пандемии показали, что площадка ЕАЭС полезна и выгодна, поскольку дает странам-участницам возможность прорабатывать общие подходы, сказал он.
"Государства ЕАЭС сразу же после ухудшения экономической ситуации и обстановки во взаимной и международной торговой сфере определили те направления, по которым нужно разрабатывать системные меры", — отметил Назаренко.
По словам министра, Совет ЕЭК разработал 33 меры, которые нужно отслеживать и разрабатывать на наднациональном уровне, чтобы избежать сложностей во взаимной торговле и сотрудничестве.