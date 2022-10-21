https://uz.sputniknews.ru/20221021/29329743.html

В ЕАЭС не должно быть препятствий для торговли – Назаренко

В ЕАЭС не должно быть препятствий для торговли – Назаренко

Совет ЕЭК разработал 33 меры дляпо ликвидации барьеров во взаимной торговле, их необходимо отслеживать и разрабатывать на наднациональном уровне, отметил министр по техрегулированию ЕЭК.

2022-10-21T08:36+0500

2022-10-21T08:36+0500

2022-10-21T08:36+0500

экономика

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торговля

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Стран Евразийского экономического совета договорились принимать решения для всех пяти стран-участиц, чтобы не создавать ненужных барьеров во взаимной торговле. Об этом заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.Этапы противодействия пандемии показали, что площадка ЕАЭС полезна и выгодна, поскольку дает странам-участницам возможность прорабатывать общие подходы, сказал он.По словам министра, Совет ЕЭК разработал 33 меры, которые нужно отслеживать и разрабатывать на наднациональном уровне, чтобы избежать сложностей во взаимной торговле и сотрудничестве.Читайте также: Назаренко: срок беспошлинного ввоза электромобилей в ЕАЭС будет продлен

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