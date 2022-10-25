https://uz.sputniknews.ru/20221025/podtyanutoe-telo-posle-40-let--sovety-vrachey-29437134.html
Подтянутое тело после 40 лет — советы врачей
Подтянутое тело после 40 лет — советы врачей
Специалисты рассказали, что поможет сохранить подтянутое тело после 40 лет.
2022-10-25T07:01+0500
2022-10-25T07:01+0500
2022-10-25T07:01+0500
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Тренер Таннеберг рассказал, что сохранение мышечного тонуса после 40 возможно при соблюдении принципов правильного питания.Специалист отмечает, что организм должен получать необходимое количество калорий и протеинов с равномерным распределением в течение дня и попаданием в организм перед тренировками и после них.Для укрепления мышечного корсета необходимо потреблять достаточное количество еды.Кроме того, в каждый прием пищи нужно добавлять содержащие протеин продукты. Писатель и нутрициолог Элизабет Уорд считает, что дневной нормой вещества является 1,2-1,6 грамма на килограмм веса.Более того, некоторые молочные продукты, фрукты и овощи способствуют укреплению корсета. В них присутствует необходимое количество углеводов. При их недостатке объем мышц сокращается.Наконец, большую роль играет время приема пищи. Необходимо есть за час до тренировки — в таком случае тело получит энергию для занятий — и через 15-30 минут после нее, чтобы восполнить запас протеинов. Таннеберг рекомендовал пить шоколадное молоко после занятий, поскольку оно обладает нужным количеством жиров, протеинов и угледовов.
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подтянутое тело после 40 лет советы врачей специалисты рассказали что поможет сохранить подтянутое тело после 40 лет как сохранить фигуру после 30 40 лет 50 после родов как привести тело в форму после родов как похудеть как разогнать метаболизм обмен веществ
подтянутое тело после 40 лет советы врачей специалисты рассказали что поможет сохранить подтянутое тело после 40 лет как сохранить фигуру после 30 40 лет 50 после родов как привести тело в форму после родов как похудеть как разогнать метаболизм обмен веществ
Подтянутое тело после 40 лет — советы врачей
Специалисты рассказали, что поможет сохранить подтянутое тело после 40 лет.
Тренер Таннеберг рассказал
, что сохранение мышечного тонуса после 40 возможно при соблюдении принципов правильного питания.
Специалист отмечает, что организм должен получать необходимое количество калорий и протеинов с равномерным распределением в течение дня и попаданием в организм перед тренировками и после них.
"Рост мышечной массы напрямую связан с питанием. Он затрудняется, когда организм недополучает необходимые вещества", — отметил Таннеберг.
Для укрепления мышечного корсета необходимо потреблять достаточное количество еды.
"Хоть протеин и является "строительным материалом" для мышц, оптимизация их роста происходит при сбалансированной диете с необходимым числом углеводов и жиров", — добавил тренер.
Кроме того, в каждый прием пищи нужно добавлять содержащие протеин продукты. Писатель и нутрициолог Элизабет Уорд считает, что дневной нормой вещества является 1,2-1,6 грамма на килограмм веса.
"Яйца, говядина, птица, морепродукты равно как и сметана, молоко, йогурт являются прекрасными источниками протеина. Пища растительного происхождения также содержит достаточно вещества. К ней относятся соевые продукты, например тофу, бобы и молоко, а также киноа, орехи", — подчеркнула диетолог.
Более того, некоторые молочные продукты, фрукты и овощи способствуют укреплению корсета. В них присутствует необходимое количество углеводов. При их недостатке объем мышц сокращается.
Наконец, большую роль играет время приема пищи. Необходимо есть за час до тренировки — в таком случае тело получит энергию для занятий — и через 15-30 минут после нее, чтобы восполнить запас протеинов. Таннеберг рекомендовал пить шоколадное молоко после занятий, поскольку оно обладает нужным количеством жиров, протеинов и угледовов.