https://uz.sputniknews.ru/20221028/29531396.html

Что приготовить из картошки? Простые и вкусные рецепты

Что приготовить из картошки? Простые и вкусные рецепты

Из картошки можно приготовить тысячи вкусных блюд – она незаменима как в повседневном меню, так и на праздничном столе

2022-10-28T07:00+0500

2022-10-28T07:00+0500

2022-10-28T07:00+0500

это интересно

картофель

рецепт

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Sputnik Грузия выбрал для вас простые рецепты, как быстро и вкусно приготовить бесподобные блюда из картошки.Картофельные лодочкиОригинальные картофельные лодочки, которые приготовить достаточно просто, внесут разнообразие в ваше повседневное и праздничное меню.Для этого простого и вкусного рецепта понадобится: 4 большие продолговатые картошки, 130-150 г бекона, 1 репчатый лук, около 100 г твердого сыра, 30 г сливочного и немного растительного масла, немного прованских трав или других специй, соль и перец по вкусу.Как приготовить: тщательно промытые картофелины положите в форму для запекания, полейте растительным маслом, посыпьте специями и посолите.Запекайте при температуре 220 градусов в разогретой духовке минут 40-50. Когда картошка слегка остынет, удалите ножом кожуру с верхушки и выньте мякоть чайной ложкой оставляя возле кожуры несколько миллиметров, как бы формируя лодочку. Картофельную массу разомните, положите сливочное масло, соль, перец и тщательно перемешайте.Нарежьте полосками бекон и обжарьте на сухой сковороде, чтобы вытопился жир. Затем добавьте мелко нарезанный лучок и жарьте до румяности. При необходимости подлейте немного растительного масла. Полученной массой нафаршируйте заготовки, посыпьте сверху сыром, натертым на мелкой терке, и запекайте минут 10 при температуре 200 градусов.Готовые картофельные лодочки можно посыпать сверху нашинкованной зеленью. При желании замените бекон на куриное филе или грибочки.Картошка по-немецкиПриготовить пикантный картофельный салат по-немецки легко. Для этого простого и вкусного рецепта понадобиться: 1 кг картофеля, 350 г копченой грудинки, 5 ст. л. яблочного уксуса, 1 ст. л. горчицы, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. сахара, небольшой пучок петрушки, соль и перец по вкусу.Как приготовить: очищенную картошку разрежьте на четвертинки и отварите в подсоленной воде. Затем слейте воду и отложите. Грудинку нарежьте на мелкие кусочки, обжарьте и выложите на тарелку.Выделившийся жир в сковородке остудите и добавьте к нему уксус, горчицу, сахар, соль и перец. Смесь хорошенько перемешайте и доведите до кипения. Положите в смесь чеснок, пропущенный через пресс, немного потушите и снимите с огня.В полученную массу положите картошку, хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут. Затем добавьте в картошку обжаренную грудинку, мелко нарезанную петрушку, перемешайте, и салат готов.Картофельные блинчикиКрасочные картофельные блинчики украсят любое застолье. Для этого простого и вкусного рецепта понадобится: 0,5 кг картошки, 100-150 г лука, 100-150 г сметаны, 150 г копченного лосося, немного оливкового масла, один яичный белок, два-три небольших пучка укропа, соль и перец.Как приготовить: смешайте тертый лук с картофелем, протертым на крупной терке. Выложите полученную массу в дуршлаг, накройте и, чтобы сок ушел, придавите грузом. Затем переложите в миску, смешайте с белком, укропом, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.Выкладывайте смесь столовой ложкой в виде блинчиков в разогретую сковородку и жарьте примерно 5-7 минут с каждой стороны на среднем огне до золотистого цвета.Смажьте блинчики сметаной, уложите сверху один-два маленьких кусочка лосося и украсьте веточкой укропа. Лосось можно заменить селедочкой.Картошка, запеченная по-французскиДля этого простого и вкусного рецепта понадобится: 800 г картошки, 500 г фарша, 350 г помидоров, 1 среднего размера репчатый лук, 100 г твердого сулгуни или другого сыра, 2-3 зубчика чеснока, 100 г сметаны, 0,5 ч./л. приправы для картошки, соль и перец по вкусу.Как приготовить: очищенную картошку нарезаем тонкими кружочками. Добавляем к картошке 50 г сметаны, все приправы и перемешиваем, равномерно распределяя смесь по овощу. Выкладываем массу в форму для запекания. Нарезанный мелко лук и чеснок, пропущенный через пресс, добавляем в миску с фаршем, солим, перчим и тщательно перемешайте. Фарш равномерно распределите поверх картошки, разравняйте и смажьте сверху оставшейся сметанной.Помидоры нарежьте тонкими кружочками, разложите поверх фарша и слегка посолите. Заготовку отправьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте до готовности, примерно минут 40.Затем посыпаем заготовку сыром, натертым на средней или крупной терке, и запекаем еще минут 10, пока сыр полностью не расплавится. Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной зеленью.Картофельные чипсыПриготовить вкусные хрустящие чипсы из картофеля в домашних условиях легко и просто.Для приготовления чипсов по этому простому рецепту нужны 3 картошки, растительное масло и соль по вкусу.Очищенную картошку нарежьте как можно тоньше. Застелите противень пергаментной бумагой и уложите картофельные ломтики на нее в один слой. Посыпьте солью и сбрызните маслом. Запекайте картошку в течение 15-20 минут в предварительно разогретой до 220 градусов духовке. Если посыпать картошку прованскими травами – это придаст блюду пикантности.Приятного аппетита!Материал подготовлен на основе открытых источников

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