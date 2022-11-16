https://uz.sputniknews.ru/20221116/uralskie-pelmeni-priedut-v-tashkent-30010471.html
"Уральские пельмени" приедут в Ташкент
"Уральские пельмени" приедут в Ташкент
В новогоднюю программу войдут лучшие номера юмористического коллектива, включая те, что еще не показывали в эфире.
2022-11-16T08:05+0500
2022-11-16T08:05+0500
2022-11-16T09:12+0500
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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Шоу "Уральские пельмени" приедут в Ташкент. Концерт российского коллектива пройдет 21 января во Дворце кино имени Алишера Навои.Эту информацию корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердили в пресс-службе "Уральских пельменей".В Узбекистан приедет основной состав "Пельменей": Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана."Уральские пельмени" — российское творческое объединение из Екатеринбурга, работающее в комедийном жанре.Коллектив появился 1993 году как команда КВН и быстро завоевал популярность. В 2000-м стал чемпионом Высшей лиги КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют собственное одноименное юмористическое шоу на телеканале "СТС", а также ряд других комедийных проектов.Читайте также: Ансамбль "Бахор" выступит в Санкт-Петербурге
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шоу уральские пельмени концерт в ташкенте новогодняя программа юмористический комедийный коллектив
шоу уральские пельмени концерт в ташкенте новогодняя программа юмористический комедийный коллектив
"Уральские пельмени" приедут в Ташкент
08:05 16.11.2022 (обновлено: 09:12 16.11.2022)
В новогоднюю программу войдут лучшие номера комедийного коллектива, включая те, что еще не показывали в эфире.
ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Шоу "Уральские пельмени" приедут в Ташкент. Концерт российского коллектива пройдет 21 января во Дворце кино имени Алишера Навои.
Эту информацию корреспонденту Sputnik Узбекистан
подтвердили в пресс-службе "Уральских пельменей".
"Наш коллектив из Екатеринбурга готовит для Ташкента самые лучшие новогодние номера, включая еще не показанные в телеэфире", — рассказали в пресс-службе.
В Узбекистан приедет основной состав "Пельменей": Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана.
"Уральские пельмени" — российское творческое объединение из Екатеринбурга, работающее в комедийном жанре.
Коллектив появился 1993 году как команда КВН и быстро завоевал популярность. В 2000-м стал чемпионом Высшей лиги КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют собственное одноименное юмористическое шоу на телеканале "СТС", а также ряд других комедийных проектов.