https://uz.sputniknews.ru/20221125/30258578.html
Что происходит с организмом, когда вы едите тыкву?
Что происходит с организмом, когда вы едите тыкву?
И хотя плюсы сезонного продукта неоспоримы, тыква подойдет не каждому. Польза и вред оранжевого овоща – в специальной справке Sputnik.
2022-11-25T22:00+0500
2022-11-25T22:00+0500
2022-11-25T22:00+0500
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тыква
овощи
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Sputnik Беларусь разобрался в свойствах, которые скрывает осенний продукт, и предлагает вам узнать о пользе и вреде тыквы.Тыква со знаком плюсДаже несмотря на то, что тыква на 90% состоит из воды, она хранит огромное количество витаминов и полезных веществ. Например, в оранжевом овоще содержится целая "армия" витаминов: А, С, Е, D, группы B и даже редкий витамин T.Также тыква может похвастаться избытком фтора, магния, меди, кальция, цинка, фосфора и йода. А еще овощ не теряет свои полезные свойства при комнатных температурах, облегчая условия своего хранения.Интересно, что в тыкве содержится большее количество белка, чем в перепелиных яйцах. То же самое можно сказать и о каротине: в этой гонке тыква обгоняет саму морковь. Тыква – помощник нашего пищеварения, так как ускоряет процесс усвоения и нормализует метаболизм.А из-за содержания карнитина овощ препятствует накоплению жировых отложений, из-за чего диетологи советуют его всем, кто придерживается принципов диетического питания.Тыква выводит холестерин, нормализует работу сердца, а также используется в качестве слабительного. Также она отвечает за иммунитет, улучшает состояние кожи и снимает воспаления слизистой.Тыква помогает бороться с целым рядом болезней и расстройств.Тыква со знаком минусТыкву не рекомендуют людям, страдающим от сахарного диабета. Также сок оранжевого овоща запрещено употреблять при гастрите с пониженной кислотностью и язве желудка.Также об овоще лучше забыть аллергикам и тем, кто обнаружил индивидуальную непереносимость тыквы.Также стоит знать, что частое употребление овоща может вызвать вздутие живота и послабление стула. А "тыквенная одержимость" и вовсе может привести к ложной каротиновой желтухе.Читайте также: Что происходит с организмом, если переесть мандаринов
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рецепты здоровье овощ чем полезна тыква как влияет на организм польза вред осенний сезонный овощ витамины вода микроэлементы много белка нормализует метаболизм карнитин холестерин нормализует работу сердца слабительное улучшает иммунитет противопоказания кому вредно есть тыкву опасно нельзя
рецепты здоровье овощ чем полезна тыква как влияет на организм польза вред осенний сезонный овощ витамины вода микроэлементы много белка нормализует метаболизм карнитин холестерин нормализует работу сердца слабительное улучшает иммунитет противопоказания кому вредно есть тыкву опасно нельзя
Что происходит с организмом, когда вы едите тыкву?
И хотя плюсы сезонного продукта неоспоримы, тыква подойдет не каждому. Польза и вред оранжевого овоща – в специальной справке Sputnik.
Sputnik Беларусь
разобрался в свойствах, которые скрывает осенний продукт, и предлагает вам узнать о пользе и вреде тыквы.
Тыква со знаком плюс
Даже несмотря на то, что тыква на 90% состоит из воды, она хранит огромное количество витаминов и полезных веществ. Например, в оранжевом овоще содержится целая "армия" витаминов: А, С, Е, D, группы B и даже редкий витамин T.
Также тыква может похвастаться избытком фтора, магния, меди, кальция, цинка, фосфора и йода. А еще овощ не теряет свои полезные свойства при комнатных температурах, облегчая условия своего хранения.
Интересно, что в тыкве содержится большее количество белка, чем в перепелиных яйцах. То же самое можно сказать и о каротине: в этой гонке тыква обгоняет саму морковь. Тыква – помощник нашего пищеварения, так как ускоряет процесс усвоения и нормализует метаболизм.
А из-за содержания карнитина овощ препятствует накоплению жировых отложений, из-за чего диетологи советуют его всем, кто придерживается принципов диетического питания.
Тыква выводит холестерин, нормализует работу сердца, а также используется в качестве слабительного. Также она отвечает за иммунитет, улучшает состояние кожи и снимает воспаления слизистой.
Тыква помогает бороться с целым рядом болезней и расстройств.
Тыква со знаком минус
Тыкву не рекомендуют людям, страдающим от сахарного диабета. Также сок оранжевого овоща запрещено употреблять при гастрите с пониженной кислотностью и язве желудка.
Также об овоще лучше забыть аллергикам и тем, кто обнаружил индивидуальную непереносимость тыквы.
Также стоит знать, что частое употребление овоща может вызвать вздутие живота и послабление стула. А "тыквенная одержимость" и вовсе может привести к ложной каротиновой желтухе.