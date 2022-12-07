https://uz.sputniknews.ru/20221207/30535248.html

Новый год 2023: рецепты самых популярных праздничных блюд

Новый год 2023: рецепты самых популярных праздничных блюд

Какими блюдами украсить праздничный стол к Новому 2023 году и как их приготовить, – читайте в материале от Sputnik Осетия.

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Как приготовить на Новый год салат "Оливье"Главные атрибуты Нового года в России — это пышный стол и море напитков, включая алкогольные. В каждом доме есть свои традиционные блюда, любимые всей семьей, но ни один новогодний стол не обходится без своеобразного "стандарта" — всем известного салата "Оливье". С него начинается пиршество, им же обычно и заканчивается, причем готовят его в таких объемах, что небольшая семья может на нем продержаться все выходные. Секрет популярности "Оливье" прост — он очень питательный и калорийный, приготовление занимает не больше получаса, а храниться он может несколько дней, не теряя вкусовых качеств.Чтобы приготовить классический "Оливье" с колбасой, вам понадобится:• Вареная (докторская) колбаса• Яйца• Картофель• Соленые огурцы• Зеленый горошек• Морковь• Майонез• Зеленый лук• СольВначале нужно отварить яйца, картофель и морковь. Остудите их, нарежьте мелкими кубиками и добавьте к ним горох, нарезанные огурцы, колбасу и лук. Залейте эту смесь майонезом, тщательно перемешайте и посолите. "Оливье" готов! Если хочется разнообразия, можно заменить куриные яйца на перепелиные, а вместо колбасы добавить вареного тунца или куриное филе.Салат "Кролик" с ветчиной, рисом, кукурузой и огурцомДля украшения:Рис промыть до прозрачной воды, 4-5 раз, и варить до готовности - до впитывания жидкости, около 15 минут. Готовому рису дать немного остыть.Яйца отварить вкрутую в течение 10 минут после закипания. Очистить от скорлупы и натереть на крупной терке. Ветчину нарезать некрупными кубиками. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Огурец нарезать мелкими кубиками. Яйца, ветчину, огурец и лук отправить в глубокую посуду. Подготовить консервированную кукурузу без жидкости.Мелко нарезать свежий укроп. В салатник к подготовленным ингредиентам добавить рис, укроп и кукурузу. Заправить салат майонезом. При желании его количество можно увеличить.Салат поперчить, посолить, перемешать.Выложить салат на плоское блюдо, формируя туловище и голову кролика. Сыр натереть на мелкой терке. Оставить несколько ломтиков сыра. Из них вырезать ушки кролика и другие элементы декора, например, звездочки. Объемную фигурку кролика аккуратно покрыть натертым сыром.Из ветчины также вырезать элементы для украшения салата. Из ломтика ветчины вырезать ушки. По размеру они должны быть чуть меньше, чем сырные. Из ветчины вырезать также две полоски - шириной 1 см и длиной 8-9 см (в зависимости от размера шеи кролика). Также вырезать звездочку. Соединить сырные и ветчинные ушки. Прикрепить зубочистки к основанию ушек (по центру). Если ушки не держатся, то используйте еще две зубочистки. Также вырезать из ветчины небольшой треугольник. Это будет носик кролика. Выложить две полоски ветчины на шею кролика, соединить их в центре. Прикрепить с одной стороны полоски звездочку. Установить ушки. Разрезать маслину пополам и прикрепить глазки к голове кролика. Из треугольника ветчины сделать носик. Выложить зелень вокруг кролика.Сельдь под шубойВ целом, кухня на Новый год в России представлена преимущественно салатами. Один из них — зимний салат "сельдь под шубой". Главный элемент блюда, как следует из названия, филе сельди. Остальные ингредиенты также можно без проблем найти в любом магазине.Для приготовления "селедки под шубой" возьмите в равных пропорциях:• Филе сельди• Картофель• Свеклу• Морковь• Майонез• Лук — 200 граммПочистите и отварите картофель, свеклу и морковь, и измельчите их на терке. Филе селедки нарежьте мелкими кусочками. На дне блюда выложите картофель и смажьте майонезом. Добавляйте остальные ингредиенты в следующей последовательности, смазывая каждый слой майонезом: сельдь, лук, морковь, свекла. Готовое блюдо можно украсить зеленью.Как приготовить на Новый год мясо по-французскиЕще одно вкусное и сытное блюдо на Новый год — мясо по-французски. К слову, французского в нем не так много. Впервые это блюдо было приготовлено в Париже для русского графа Орлова и называлось "Veau Orloff". Другие названия — "Дипломат", или мясо по-Орловски.Рецепт мяса по-французски настолько прост, что его может приготовить даже неопытный кулинар. Для этого вам понадобятся:• Полкило свинины• Полкило картофеля• Помидоры• 4 луковицы• Сыр — 300 грамм• Соль, перец, специи• МайонезГлавный элемент блюда, конечно же, свинина. Поэтому к покупке мяса надо подходить ответственно — оно должно быть нормальной жирности и иметь равномерный оттенок. При надавливании мясо должно быть упругим.Первым делом необходимо отбить свинину. Нарезав ее, нужно поперчить и посолить, после чего оно отправляется на противень. Параллельно нарежьте лук кольцами и выложите его на мясо. Помидоры нарежьте пластинками, смажьте майонезом и покройте их тертым сыром. Далее разложите помидоры на мясе и загрузите все в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. Подавать с гарниром.Десерт на Новый год: как приготовить торт "Наполеон"Завершить празднование можно бокалом шампанского с традиционным новогодним десертом — тортом "Наполеон". Испечь этот нежный торт достаточно просто.Для "Наполеона" понадобятся следующие ингредиенты:Для коржей:• 1 стакан молока• 5 стаканов муки• Маргарин — 400 граммДля заварного крема:• 1 стакан молока• 3 желтка• 3 стакана сахара• Полстакана муки• Сливочное масло — 250 граммЧтобы испечь коржи, добавьте к муке порубленный в кашу маргарин, залейте молоком и замесите тесто. Тонко раскатайте тесто, переложите на противень и выпекайте 5 минут при температуре 200 градусов до золотистого цвета. Остатки запекайте в печи, после чего раскрошите их.Для заварного крема перемешайте желтки, сахар и муку. Разбавьте смесь молоком до вязкой консистенции. Остаток молока вскипятите, влейте в массу и доведите до кипения, периодически помешивая. После чего взбейте масло с 2 стаканами сахара и добавьте готовый крем. В конце намажьте коржи кремом и сложите в стопку.Посыпьте торт крошками теста. Накройте и оставьте на ночь. К утру торт пропитается и приобретет тот самый характерный сливочный вкус.Читайте также: Самый ароматный: традиционный рождественский фруктовый кекс

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