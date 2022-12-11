Эксперт назвала неожиданную причину набора веса у женщин
Российский диетолог объяснила взаимосвязанность грязного воздуха и набора веса.
Грязный воздух может стать причиной ожирения из-за процессов, проходящих женском организме, рассказала диетолог Елена Соломатина.
У представительниц прекрасного пола значительную роль в процессе обмена веществ играют микробы. Но под воздействием химических загрязнений, которые поступают в организм через воду и пищу, обмен веществ может нарушиться.
"В результате этого нарушается способность этих микроорганизмов расщеплять жиры, которые образовываются. И то, что не поглотили бактерии, непременно окажется на наших талии, бедрах, животе и иных "злачных" местах", — уточнила врач.
Также грязный воздух может вызвать проблемы с функциями эндокринной и нервной систем, добавила Соломатина.
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