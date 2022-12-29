https://uz.sputniknews.ru/20221229/nachat-god-s-dobryx-del-gde-ischut-volonterov-v-tashkente-31001415.html

Начать год с добрых дел: где ищут волонтеров в Ташкенте

Начать год с добрых дел: где ищут волонтеров в Ташкенте

Новогодняя пора традиционно считается временем чудес, хочется и верить в них, и самому совершать что-то хорошее. Такая возможность есть – в подборке Sputnik вы найдете пять волонтерских инициатив столицы

2022-12-29T07:00+0500

2022-12-29T07:00+0500

2022-12-29T07:00+0500

общество

волонтер

ташкент

новый год

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Новогодние каникулы – отличное время, чтобы попробовать себя в роли волонтера. В этом материале расскажем о пяти местах, где можно помочь бездомным животным, улучшить жизнь махалли, поучаствовать в организации праздника для детей-сирот или просто поделиться вещами с нуждающимися.Накормить животныхВ приюте для животных "Хает" живет более 6 тысяч собак и здесь приветствуется любая помощь от волонтеров-добровольцев. Что нужно обитателям приюта? Корм, теплые одеяла и стройматериалы. Постоянные волонтеры организации создали группу в соцсетях, в которой можно договориться о том, чтобы присоединиться к группе добровольцев.Дарить добро пожилымВ махаллинском комитете по месту проживания можно получить адреса и контакты пенсионеров, которые нуждаются в помощи, и вместе с его сотрудниками оказать помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями. Чаще всего им нужны продукты, медикаменты, а также помощь в уборке или легком косметическом ремонте.Обращаться стоит в махаллинский комитет по месту прописки.Подарить праздник детямДля детей из детских домов, которые проходят терапию в Центре психологии при Нацгвардии Узбекистана, регулярно устраивают праздники и соревнования, в которых волонтеры могут помочь с организацией. А еще можно самому выступить на концерте. Номер для связи: +998 99 208 04 40Передать вещи в дарНовогодние каникулы - отличное время, чтобы разобрать гардероб и личные вещи. А одежду, от которой вы решили отказаться, можно отдать нуждающимся – при условии, что эта одежда чистая и в хорошем состоянии (без дыр и пятен). В соцсетях можно найти группу "Доброе сердце Ташкента", волонтеры которой занимаются распределением вещей. По словам добровольцев, чаще всего требуются детские вещи, школьная канцелярия и домашняя утварь.Эко-волонтерствоКак помочь природу Узбекистана зимой? Собрать группу активистов на время каникул – и вместе убрать мусор во дворе. Но есть и блог движения Baxt ulash, которое совместно с Агентством по делам молодежи и Ассоциацией волонтеров Узбекистана проводит хашары. На них можно и познакомиться с новыми людьми, и сделать Ташкент чище.

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