https://uz.sputniknews.ru/20230101/samye-bezopasnye-deserty-dlya-figury--31201935.html

Самые безопасные десерты для фигуры

Самые безопасные десерты для фигуры

Эксперт рассказала, какие следует есть сладости.

2023-01-01T08:02+0500

2023-01-01T08:02+0500

2023-01-01T08:02+0500

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десерт

фигура

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Если вы любите сладкое, но боитесь набрать вес, то вам стоит присмотреться к натуральному мармеладу, советует эндокринолог, нутрициолог, диетолог Оксана Панова.Также хорошими вариантами станут суфле, пастила и зефир. Они положительно влияют на пищеварение и снижают уровень холестерина.Полезным для организма станет замена молочного шоколада на горький – в нем меньше калорий, а еще он "хорошо поднимает настроение".По мнению эксперта, самые вредные десерты – это кремовые торты и пирожные. Они наносят серьезный вред работе печени и поджелудочной железы.Читайте также:Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт тортаЧем удивить настоящего мужчину — рецепты грузинской кухни

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