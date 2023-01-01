https://uz.sputniknews.ru/20230101/samye-bezopasnye-deserty-dlya-figury--31201935.html
Самые безопасные десерты для фигуры
Самые безопасные десерты для фигуры
Эксперт рассказала, какие следует есть сладости.
2023-01-01T08:02+0500
2023-01-01T08:02+0500
2023-01-01T08:02+0500
это интересно
десерт
фигура
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Если вы любите сладкое, но боитесь набрать вес, то вам стоит присмотреться к натуральному мармеладу, советует эндокринолог, нутрициолог, диетолог Оксана Панова.Также хорошими вариантами станут суфле, пастила и зефир. Они положительно влияют на пищеварение и снижают уровень холестерина.Полезным для организма станет замена молочного шоколада на горький – в нем меньше калорий, а еще он "хорошо поднимает настроение".По мнению эксперта, самые вредные десерты – это кремовые торты и пирожные. Они наносят серьезный вред работе печени и поджелудочной железы.Читайте также:Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт тортаЧем удивить настоящего мужчину — рецепты грузинской кухни
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самые безопасные десерты для фигуры низкокалорийные десерты что из сладкого можно на диете правильное питание что поесть еда
самые безопасные десерты для фигуры низкокалорийные десерты что из сладкого можно на диете правильное питание что поесть еда
Самые безопасные десерты для фигуры
Российский эксперт рассказала, какие сладости можно есть, не беспокоясь о фигуре.
Если вы любите сладкое, но боитесь набрать вес, то вам стоит присмотреться к натуральному мармеладу, советует эндокринолог, нутрициолог, диетолог Оксана Панова.
Также хорошими вариантами станут суфле, пастила и зефир. Они положительно влияют на пищеварение и снижают уровень холестерина.
Полезным для организма станет замена молочного шоколада на горький – в нем меньше калорий, а еще он "хорошо поднимает настроение".
По мнению эксперта, самые вредные десерты – это кремовые торты и пирожные. Они наносят серьезный вред работе печени и поджелудочной железы.