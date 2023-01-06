https://uz.sputniknews.ru/20230106/o-chem-govoryat-xolodnye-ruki-31287127.html

О чем говорят холодные руки

О чем говорят холодные руки

Терапевт Алексей Хухрев объяснил, о какой патологии могут говорить холодные руки и рассказал, кому достаточно надеть варежки, а кому стоит посоветоваться с врачом.

2023-01-06T22:00+0500

2023-01-06T22:00+0500

2023-01-06T22:00+0500

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Холодные руки могут быть как особенностью организма, так и симптомом ревматического заболевания, считает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Руки могут становиться холодными при понижении температуры воздуха, и это нормально, отметил он. Есть множество людей, чувствительных даже к незначительным изменениям погоды, и обычно они просто носят варежки, добавил он.А вот когда замерзание рук происходит неравномерно, например, если одна холодная, а другая — нет, — это уже патология, продолжил врач.Если руки замерзают резко и неожиданно, с болезненными ощущениями и изменением цвета, это может быть признаком синдрома Рейно, предупредил он. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие границы между побелевшими от холода и обычными, теплыми участками кожи. Человеку, у которого она бывает заметна, необходимо обратиться за медицинской помощью, советует врач.

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2023

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