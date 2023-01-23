https://uz.sputniknews.ru/20230123/kamennye-keksy-ot-xagrida---retsept-iz-mira-garri-pottera-31636328.html

Каменные кексы от Хагрида - рецепт из мира Гарри Поттера

Каменные кексы от Хагрида - рецепт из мира Гарри Поттера

Помните, такими Хагрид угощал Гарри Поттера и его друзей? Приготовьте настоящие "каменные кексы" из Хогвартса - по простому и проверенному рецепту.

2023-01-23T07:00+0500

2023-01-23T07:00+0500

2023-01-23T07:00+0500

это интересно

рецепт

книга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/14/23448483_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_684c6a6efa30ed6a1509141be61402f1.jpg

Эти кексы так называются не потому, что получаются очень твердыми (как у Хагрида), а из-за своей неровной формы.Лучше всего подавать их теплыми с чашкой свежезаваренного чая, считает Рита Мок-Пайк, составитель книги "Неофициальная кулинарная книга Хогвартса".Ингредиенты:Приготовление: Разогрейте духовку до 220 градусов. Выстелите противень пергаментом.Просейте муку с разрыхлителем и смесью пряностей. Электрическим миксером взбейте сливочное масло с сахаром в грубую крошку. Добавьте яйцо и вымешайте до гладкости.Добавьте муку и молоко. Вымесите тесто до однородности. Всыпьте изюм, перемешайте, пока изюм не распределится по всему тесту, но не слишком долго.Тесто должно быть комковатым и слегка суховатым.Двумя вилками сформируйте из теста комочки и выложите их на противень на расстоянии 5 см друг от друга.Поставьте противень в верхнюю часть духового шкафа и выпекайте 12-15 минут до золотистой корочки. Затем выньте печенье из духовки и охладите немного на решетке.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

рецепт простой проверенный вкусный гарри поттер хогвартс волшебный хагрид каменные кексы как испечь что нужно кулинарная книга хогвартса