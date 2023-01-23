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https://uz.sputniknews.ru/20230123/kamennye-keksy-ot-xagrida---retsept-iz-mira-garri-pottera-31636328.html
Каменные кексы от Хагрида - рецепт из мира Гарри Поттера
Каменные кексы от Хагрида - рецепт из мира Гарри Поттера
Помните, такими Хагрид угощал Гарри Поттера и его друзей? Приготовьте настоящие "каменные кексы" из Хогвартса - по простому и проверенному рецепту.
2023-01-23T07:00+0500
2023-01-23T07:00+0500
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рецепт
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Эти кексы так называются не потому, что получаются очень твердыми (как у Хагрида), а из-за своей неровной формы.Лучше всего подавать их теплыми с чашкой свежезаваренного чая, считает Рита Мок-Пайк, составитель книги "Неофициальная кулинарная книга Хогвартса".Ингредиенты:Приготовление: Разогрейте духовку до 220 градусов. Выстелите противень пергаментом.Просейте муку с разрыхлителем и смесью пряностей. Электрическим миксером взбейте сливочное масло с сахаром в грубую крошку. Добавьте яйцо и вымешайте до гладкости.Добавьте муку и молоко. Вымесите тесто до однородности. Всыпьте изюм, перемешайте, пока изюм не распределится по всему тесту, но не слишком долго.Тесто должно быть комковатым и слегка суховатым.Двумя вилками сформируйте из теста комочки и выложите их на противень на расстоянии 5 см друг от друга.Поставьте противень в верхнюю часть духового шкафа и выпекайте 12-15 минут до золотистой корочки. Затем выньте печенье из духовки и охладите немного на решетке.
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рецепт простой проверенный вкусный гарри поттер хогвартс волшебный хагрид каменные кексы как испечь что нужно кулинарная книга хогвартса

Каменные кексы от Хагрида - рецепт из мира Гарри Поттера

07:00 23.01.2023
© Pixabay/herverotПесочное печенье
Песочное печенье - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2023
© Pixabay/herverot
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Помните, такими Хагрид угощал Гарри Поттера и его друзей? Приготовьте настоящие "каменные кексы" из Хогвартса - по простому и проверенному рецепту.
Эти кексы так называются не потому, что получаются очень твердыми (как у Хагрида), а из-за своей неровной формы.
Лучше всего подавать их теплыми с чашкой свежезаваренного чая, считает Рита Мок-Пайк, составитель книги "Неофициальная кулинарная книга Хогвартса".

Ингредиенты:

Мука пшеничная - 1,5 ст.;
Разрыхлитель - 1,5 ч.л.;
Смесь пряностей (имбирь, корица. гвоздика, душистый перец, мускатный орех) - 0,5 ч.л.;
Сливочное масло (холодное) - 6 ст.л.;
Тростниковый сахар 0,3 ст.;
Яйцо - 1 шт.;
Молоко - 5 ст.л.;
Изюм - 0,5 ст.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220 градусов. Выстелите противень пергаментом.
Просейте муку с разрыхлителем и смесью пряностей. Электрическим миксером взбейте сливочное масло с сахаром в грубую крошку. Добавьте яйцо и вымешайте до гладкости.
Добавьте муку и молоко. Вымесите тесто до однородности. Всыпьте изюм, перемешайте, пока изюм не распределится по всему тесту, но не слишком долго.
Тесто должно быть комковатым и слегка суховатым.
Двумя вилками сформируйте из теста комочки и выложите их на противень на расстоянии 5 см друг от друга.
Поставьте противень в верхнюю часть духового шкафа и выпекайте 12-15 минут до золотистой корочки. Затем выньте печенье из духовки и охладите немного на решетке.
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