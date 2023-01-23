https://uz.sputniknews.ru/20230123/kamennye-keksy-ot-xagrida---retsept-iz-mira-garri-pottera-31636328.html
Каменные кексы от Хагрида - рецепт из мира Гарри Поттера
Каменные кексы от Хагрида - рецепт из мира Гарри Поттера
Помните, такими Хагрид угощал Гарри Поттера и его друзей? Приготовьте настоящие "каменные кексы" из Хогвартса - по простому и проверенному рецепту.
2023-01-23T07:00+0500
2023-01-23T07:00+0500
2023-01-23T07:00+0500
это интересно
рецепт
книга
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Эти кексы так называются не потому, что получаются очень твердыми (как у Хагрида), а из-за своей неровной формы.Лучше всего подавать их теплыми с чашкой свежезаваренного чая, считает Рита Мок-Пайк, составитель книги "Неофициальная кулинарная книга Хогвартса".Ингредиенты:Приготовление: Разогрейте духовку до 220 градусов. Выстелите противень пергаментом.Просейте муку с разрыхлителем и смесью пряностей. Электрическим миксером взбейте сливочное масло с сахаром в грубую крошку. Добавьте яйцо и вымешайте до гладкости.Добавьте муку и молоко. Вымесите тесто до однородности. Всыпьте изюм, перемешайте, пока изюм не распределится по всему тесту, но не слишком долго.Тесто должно быть комковатым и слегка суховатым.Двумя вилками сформируйте из теста комочки и выложите их на противень на расстоянии 5 см друг от друга.Поставьте противень в верхнюю часть духового шкафа и выпекайте 12-15 минут до золотистой корочки. Затем выньте печенье из духовки и охладите немного на решетке.
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рецепт простой проверенный вкусный гарри поттер хогвартс волшебный хагрид каменные кексы как испечь что нужно кулинарная книга хогвартса
рецепт простой проверенный вкусный гарри поттер хогвартс волшебный хагрид каменные кексы как испечь что нужно кулинарная книга хогвартса
Каменные кексы от Хагрида - рецепт из мира Гарри Поттера
Помните, такими Хагрид угощал Гарри Поттера и его друзей? Приготовьте настоящие "каменные кексы" из Хогвартса - по простому и проверенному рецепту.
Эти кексы так называются не потому, что получаются очень твердыми (как у Хагрида), а из-за своей неровной формы.
Лучше всего подавать их теплыми с чашкой свежезаваренного чая, считает Рита Мок-Пайк, составитель книги "Неофициальная кулинарная книга Хогвартса".
Ингредиенты:
Мука пшеничная - 1,5 ст.;
Смесь пряностей (имбирь, корица. гвоздика, душистый перец, мускатный орех) - 0,5 ч.л.;
Сливочное масло (холодное) - 6 ст.л.;
Тростниковый сахар 0,3 ст.;
Приготовление:
Разогрейте духовку до 220 градусов. Выстелите противень пергаментом.
Просейте муку с разрыхлителем и смесью пряностей. Электрическим миксером взбейте сливочное масло с сахаром в грубую крошку. Добавьте яйцо и вымешайте до гладкости.
Добавьте муку и молоко. Вымесите тесто до однородности. Всыпьте изюм, перемешайте, пока изюм не распределится по всему тесту, но не слишком долго.
Тесто должно быть комковатым и слегка суховатым.
Двумя вилками сформируйте из теста комочки и выложите их на противень на расстоянии 5 см друг от друга.
Поставьте противень в верхнюю часть духового шкафа и выпекайте 12-15 минут до золотистой корочки. Затем выньте печенье из духовки и охладите немного на решетке.