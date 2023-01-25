https://uz.sputniknews.ru/20230125/kakoy-zavtrak-opasen-dlya-serdtsa--vrach-22236308.html
Какой завтрак опасен для сердца – врач
Какой завтрак опасен для сердца – врач
Определенное сочетание продуктов на завтрак перегружает поджелудочную железу и вредит сердечно-сосудистой системе.
2023-01-25T07:02+0500
2023-01-25T07:02+0500
2023-01-25T07:02+0500
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порок сердца
врач
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Привычная для многих еда на завтрак – бутерброды или тосты с маслом и сыром – оказались опасными для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на блог гастроэнтеролога Сергея Вялова.По словам врача, такое сочетание продуктов перегружает поджелудочную железу, что ведет к развитию панкреатита – дело в том, что избыток жирной пищи вызывает заброс желчи в потоки поджелудочной.Более того, регулярное употребление бутербродов в пищу по утрам вредно и для сердечно-сосудистой системы: животный жир повышает уровень холестерина и триглицеридов в крови, из-за этого быстрее развивается атеросклероз.Однако совсем исключать бутерброды из рациона питания не стоит, считает Вялов. Главное – умеренное и сбалансированное питание, сочетающее как животную, так и растительную пищу.Читайте также:Не только полезная, но и вредная: кому нельзя есть хурму >>
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сергей вялов инстаграм-блог гастроэнтеролога завтрак еда диета здоровье сердце что кушать опасно вредно полезно питательно здоровая пища поджелудочная железа сердечно-сосудистая система
сергей вялов инстаграм-блог гастроэнтеролога завтрак еда диета здоровье сердце что кушать опасно вредно полезно питательно здоровая пища поджелудочная железа сердечно-сосудистая система
Какой завтрак опасен для сердца – врач
Определенное сочетание продуктов на завтрак перегружает поджелудочную железу и вредит сердечно-сосудистой системе.
Привычная для многих еда на завтрак – бутерброды или тосты с маслом и сыром – оказались опасными для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на блог гастроэнтеролога Сергея Вялова.
По словам врача, такое сочетание продуктов перегружает поджелудочную железу, что ведет к развитию панкреатита – дело в том, что избыток жирной пищи вызывает заброс желчи в потоки поджелудочной.
Более того, регулярное употребление бутербродов в пищу по утрам вредно и для сердечно-сосудистой системы: животный жир повышает уровень холестерина и триглицеридов в крови, из-за этого быстрее развивается атеросклероз.
"Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт", — говорит врач.
Однако совсем исключать бутерброды из рациона питания не стоит, считает Вялов. Главное – умеренное и сбалансированное питание, сочетающее как животную, так и растительную пищу.