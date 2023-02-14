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Как выросли цены на цветы в праздник всех влюбленных – инфографика
Как выросли цены на цветы в праздник всех влюбленных – инфографика
Сколько стоит чашка кофе в розах - в нашей инфографике.
2023-02-14T14:16+0500
2023-02-14T14:16+0500
2023-02-15T14:20+0500
инфографика
цена
день святого валентина
цветы
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инфографика как выросли цены на цветы в праздник всех влюбленных день святого валентина сколько стоят цветы что подарить девушке интересные факты о празднике узбекистан ташкент праздник цена стоимость цветов роз
инфографика как выросли цены на цветы в праздник всех влюбленных день святого валентина сколько стоят цветы что подарить девушке интересные факты о празднике узбекистан ташкент праздник цена стоимость цветов роз
Как выросли цены на цветы в праздник всех влюбленных – инфографика
14:16 14.02.2023 (обновлено: 14:20 15.02.2023)
Традиционно в День святого Валентина самый популярный подарок – цветы. Корреспондент Sputnik прошёлся по цветочным магазинам, чтобы сравнить стоимость одной розы с продуктами. Сколько стоит чашка кофе и килограмм лука в розах - смотрите в нашей инфографике.