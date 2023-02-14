Как выросли цены на цветы в праздник всех влюбленных – инфографика

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Традиционно в День святого Валентина самый популярный подарок – цветы. Корреспондент Sputnik прошёлся по цветочным магазинам, чтобы сравнить стоимость одной розы с продуктами. Сколько стоит чашка кофе и килограмм лука в розах - смотрите в нашей инфографике.