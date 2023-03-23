https://uz.sputniknews.ru/20230323/noch-predopredeleniya-v-ramazan--kak-i-kogda-otmechat-33085685.html

Ночь Предопределения в Рамазан — как и когда отмечать

Ночь Предопределения в Рамазан — как и когда отмечать

Ляйлят-аль-Кадр, или ночь Могущества и Предопределения – самая важная ночь в году для каждого мусульманина. На какое число она приходится в 2023 году и какие обычаи и приметы с ней связаны — в материале Sputnik.

2023-03-23T11:41+0500

2023-03-23T11:41+0500

2023-03-23T11:41+0500

общество

узбекистан

пост

рамазан

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В Коране сказано, что ночь Ляйлят-аль-Кадр лучше, чем тысяча месяцев, в которых ее нет. Эта ночь самая важная в году для каждого мусульманина. Какого числа ночь ПредопределенияТочное время наступления Ляйлят-аль-Кадр никто не знает. Согласно Корану, ночь Предопределения приходится на одну из десяти последних ночей месяца Рамадана.По словам пророка Мухаммеда, ночь Предопределения может наступить в любое нечетное число, начиная с 21-й и заканчивая 29-й ночью Рамадана. В 2023-м священный месяц поста в большинстве мусульманских стран начался 22 марта с закатом солнца.Некоторые источники указывают, что Ляйлят-аль-Кадр приходится на 27-е число месяца Рамадана, то есть в 2023-м — на ночь с . Подтверждением тому они приводят хадис, в котором сказано следующее: "Ночь Предопределения — ночь двадцать седьмого дня".Исламские ученые считают, что мудрость отсутствия точной даты наступления ночи аль-Кадр заключается в том, чтобы правоверные молились усердно Всевышнему все последние десять ночей Рамадана, а не полагались только на эту ночь.Ночь Предопределения можно узнать по следующим признакам — в ночь аль-Кадр стоит безоблачная погода, не бывает ни особо холодно, ни жарко. Всю ночь до рассвета не падают звезды и метеоры и Луна светит ясно.Ночь аль-Кадр имеет свой необычный блеск, сияние, а наутро Солнце восходит как полная Луна — без ослепляющих лучей, с нежным светом. Мусульмане считают, что Аллах в этот день запрещает нечистой силе подниматься вместе с Солнцем.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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