https://uz.sputniknews.ru/20230427/rabotodatelyam-vozmestyat-sotsialnyy-nalog-za-molodyx-sotrudnikov-34311936.html

Работодателям возместят социальный налог за молодых сотрудников

Работодателям возместят социальный налог за молодых сотрудников

Сумму социального налога вернут работодателю, если сотрудник проработал у него непрерывно не менее шести месяцев.

2023-04-27T08:02+0500

2023-04-27T08:02+0500

2023-04-27T08:02+0500

узбекистан

общество

молодежь

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ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по содействию занятости и обеспечению постоянной работой молодежи".Цель – обеспечить постоянной работой молодых людей и дать им возможность получать достойный доход.С 1 мая 2023 года по 1 января 2025 года работодателям из Государственного бюджета полностью возмещается сумма социального налога, оплаченная ими за работников не старше 25 лет.Исключение составляют бюджетные организации, государственные предприятия, юрлица, в уставном фонде которых госдоля составляет 50% и более, а также плательщики социального налога по ставке 1%.При этом сумму социального налога вернут работодателю, если сотрудник проработал на него непрерывно не менее полугода.Возмещение суммы социального налога осуществляется за счет трансфертов, выделяемых внебюджетному Пенсионному фонду при Министерстве экономики и финансов из республиканского бюджета на 2023 год.Читайте также: В Ширине появился Молодежный центр

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