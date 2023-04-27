https://uz.sputniknews.ru/20230427/rabotodatelyam-vozmestyat-sotsialnyy-nalog-za-molodyx-sotrudnikov-34311936.html
Работодателям возместят социальный налог за молодых сотрудников
Работодателям возместят социальный налог за молодых сотрудников
Сумму социального налога вернут работодателю, если сотрудник проработал у него непрерывно не менее шести месяцев.
2023-04-27T08:02+0500
2023-04-27T08:02+0500
2023-04-27T08:02+0500
узбекистан
общество
молодежь
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ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по содействию занятости и обеспечению постоянной работой молодежи".Цель – обеспечить постоянной работой молодых людей и дать им возможность получать достойный доход.С 1 мая 2023 года по 1 января 2025 года работодателям из Государственного бюджета полностью возмещается сумма социального налога, оплаченная ими за работников не старше 25 лет.Исключение составляют бюджетные организации, государственные предприятия, юрлица, в уставном фонде которых госдоля составляет 50% и более, а также плательщики социального налога по ставке 1%.При этом сумму социального налога вернут работодателю, если сотрудник проработал на него непрерывно не менее полугода.Возмещение суммы социального налога осуществляется за счет трансфертов, выделяемых внебюджетному Пенсионному фонду при Министерстве экономики и финансов из республиканского бюджета на 2023 год.Читайте также: В Ширине появился Молодежный центр
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узбекистан указ президент шавкат мирзиёев молодежная политика поддержка молодежь молодые работники возврат социального налога
узбекистан указ президент шавкат мирзиёев молодежная политика поддержка молодежь молодые работники возврат социального налога
Работодателям возместят социальный налог за молодых сотрудников
Сумму социального налога вернут работодателю, если сотрудник проработал у него непрерывно не менее шести месяцев.
ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik
. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ
"О дополнительных мерах по содействию занятости и обеспечению постоянной работой молодежи".
Цель – обеспечить постоянной работой молодых людей и дать им возможность получать достойный доход.
С 1 мая 2023 года по 1 января 2025 года работодателям из Государственного бюджета полностью возмещается сумма социального налога, оплаченная ими за работников не старше 25 лет.
Исключение составляют бюджетные организации, государственные предприятия, юрлица, в уставном фонде которых госдоля составляет 50% и более, а также плательщики социального налога по ставке 1%.
При этом сумму социального налога вернут работодателю, если сотрудник проработал на него непрерывно не менее полугода.
Возмещение суммы социального налога осуществляется за счет трансфертов, выделяемых внебюджетному Пенсионному фонду при Министерстве экономики и финансов из республиканского бюджета на 2023 год.