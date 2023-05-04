https://uz.sputniknews.ru/20230504/mid-rf-mixail-galuzin-preduprejdeniye-kiyev-zapad-kontrnastupleniye-posledstviya-34608107.html

В МИД России предупредили Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления

В МИД России предупредили Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления

Замглавы МИД предостерег Киев и его союзников о последствиях наступления ВСУ.

2023-05-04T12:03+0500

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Москва предупреждает Киев и его западных спонсоров о неизбежно печальных последствиях задуманного контрнаступления, Вооруженные силы РФ готовы к любому развитию событий, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглаву МИД РФ Михаила Галузина.Также дипломат добавил, что Вооруженные силы РФ готовы к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат.Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии уже началось.О том, что скоро украинские войска пойдут в наступление, и он надеется после этого получить самолеты, заявил ранее Владимир Зеленский.В свою очередь председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, при этом в регионе выстроено несколько линий глубоко эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии.Читайте также: В США испугались последствий украинского контрнаступления

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