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В МИД России предупредили Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления
В МИД России предупредили Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления
Замглавы МИД предостерег Киев и его союзников о последствиях наступления ВСУ.
2023-05-04T12:03+0500
2023-05-04T12:03+0500
2023-05-04T12:03+0500
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Москва предупреждает Киев и его западных спонсоров о неизбежно печальных последствиях задуманного контрнаступления, Вооруженные силы РФ готовы к любому развитию событий, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглаву МИД РФ Михаила Галузина.Также дипломат добавил, что Вооруженные силы РФ готовы к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат.Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии уже началось.О том, что скоро украинские войска пойдут в наступление, и он надеется после этого получить самолеты, заявил ранее Владимир Зеленский.В свою очередь председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, при этом в регионе выстроено несколько линий глубоко эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии.Читайте также: В США испугались последствий украинского контрнаступления
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россия москва мид рф украина киев всу запад в мире
россия москва мид рф украина киев всу запад в мире
В МИД России предупредили Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления
Замглавы МИД РФ предостерег Киев и его союзников от последствий наступления ВСУ.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik
. Москва предупреждает Киев и его западных спонсоров о неизбежно печальных последствиях задуманного контрнаступления, Вооруженные силы РФ готовы к любому развитию событий, сообщает РИА Новости
со ссылкой на замглаву МИД РФ Михаила Галузина.
"Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта. Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют", — сказал Галузин.
Также дипломат добавил, что Вооруженные силы РФ готовы к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат.
Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии уже началось.
"Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации. Мы видим его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта", — сказал Пригожин.
О том, что скоро украинские войска пойдут в наступление, и он надеется после этого получить самолеты, заявил ранее Владимир Зеленский.
"Почему я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них уверен, нам дадут самолеты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть", — сказал он на пресс-конференции в Финляндии, отвечая на вопрос о поставке самолетов от Дании.
В свою очередь председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, при этом в регионе выстроено несколько линий глубоко эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии.