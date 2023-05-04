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В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу
В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу
Американский правозащитник уверен в скором завершении конфликта на Украине, несмотря на попытки контрнаступления.
2023-05-04T11:07+0500
2023-05-04T11:07+0500
2023-05-04T11:56+0500
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского правозащитника Аджаму Барака.Об этом Барака написал в Twitter.Барака неоднократно критиковал США и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки к конфликту с Москвой. Украину же он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций Америки.Читайте также: Как планирующие бомбы России подрывают боевой потенциал ВСУ
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сша россия украина политика в мире
сша россия украина политика в мире
В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу
11:07 04.05.2023 (обновлено: 11:56 04.05.2023)
Американский правозащитник уверен в скором завершении конфликта на Украине, несмотря на попытки контрнаступления.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik
. Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, сообщает РИА Новости
со ссылкой на американского правозащитника Аджаму Барака.
Об этом Барака написал в Twitter.
"Освещение медиакорпорациями украинского конфликта в США не только выглядит аморально, но и вводит в заблуждение. Война на Украине почти подошла к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом. Все это знают, кроме американцев", — заявил он.
Барака неоднократно критиковал США и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки к конфликту с Москвой. Украину же он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций Америки.