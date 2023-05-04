https://uz.sputniknews.ru/20230504/ssha-pravozaschitnik-zayavleniye-ukraina-konflikt-konets-34607278.html

В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу

В США заявили, что конфликт на Украине подходит к концу

Американский правозащитник уверен в скором завершении конфликта на Украине, несмотря на попытки контрнаступления.

2023-05-04T11:07+0500

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского правозащитника Аджаму Барака.Об этом Барака написал в Twitter.Барака неоднократно критиковал США и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки к конфликту с Москвой. Украину же он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций Америки.Читайте также: Как планирующие бомбы России подрывают боевой потенциал ВСУ

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