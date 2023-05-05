https://uz.sputniknews.ru/20230505/tashkent-otklyuchili-elektrichestvo-rayony-34651568.html

Три района столицы остались без электричества

Три района столицы остались без электричества

Какие районы остались без света до 17.00 — в нашем материале.

2023-05-05T12:34+0500

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общество

ташкент

электричество

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Сегодня в Мирзо-Улугбекском, Яшнабадском и Учтепинском районах отключили электричество, передает столичный хокимият.Электричества не будет до 17.00 сегодняшнего дня. Ограничение затронуло жилые дома и малые предприятия. Причину отключения не сообщают.Напомним, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети.Читайте также:

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