https://uz.sputniknews.ru/20230505/tashkent-otklyuchili-elektrichestvo-rayony-34651568.html
Три района столицы остались без электричества
Три района столицы остались без электричества
Какие районы остались без света до 17.00 — в нашем материале.
2023-05-05T12:34+0500
2023-05-05T12:34+0500
2023-05-05T12:34+0500
общество
ташкент
электричество
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Сегодня в Мирзо-Улугбекском, Яшнабадском и Учтепинском районах отключили электричество, передает столичный хокимият.Электричества не будет до 17.00 сегодняшнего дня. Ограничение затронуло жилые дома и малые предприятия. Причину отключения не сообщают.Напомним, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети.Читайте также:
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три района ташкента остались без электричества почему нет электричества нет света причины новости ташкента новость почему выключили свет электроэнергия узбекистан
три района ташкента остались без электричества почему нет электричества нет света причины новости ташкента новость почему выключили свет электроэнергия узбекистан
Три района столицы остались без электричества
Какие районы Ташкента остались без электричества до 17.00 — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Сегодня в Мирзо-Улугбекском, Яшнабадском и Учтепинском районах отключили электричество, передает
столичный хокимият.
Электричества не будет до 17.00 сегодняшнего дня. Ограничение затронуло жилые дома и малые предприятия. Причину отключения не сообщают.
Напомним, в некоторых районах Ташкента обновляют и модернизируют электрические сети.