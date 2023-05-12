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Украшение Санкт-Петербурга ко Дню Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
День Победы
9 мая известен в истории как День Победы. В 2023 году Великой Победе исполнилось 78 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20230512/uzbekistan-volontery--poiskoviki-poisk-ostanki-pogibshiye-soldaty-34781465.html
Как ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок
Как ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок
Татьяна Дубовик начала заниматься поиском братских могил и останков бойцов после того, как смогла найти своего деда, погибшего в Великой Отечественной войне. Теперь она помогает в поиске других без вести пропавших бойцов.
2023-05-12T13:53+0500
2023-05-12T13:53+0500
узбекистан
волонтер
поиск людей
вов
память
имена
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страны снг
общество
герои
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Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 78 лет. Но сотни воинских захоронений с останками бойцов остаются не идентифицированными.Неопознанными захоронениями занимаются волонтеры-поисковики. Одна из них – руководитель поисковой группы “Ташпоиск” Татьяна Дубовик.В интервью Sputnik она рассказала о том, как во время поисковой деятельности впервые увидела в раскопе скелет человека, что стало для нее полной неожиданностью, а также — почему так важно найти и опознать каждого без вести пропавшего солдата.В поиск Татьяну привела личная история — в свое время она искала своего деда Григория Дубовика. Его память она увековечила, установив кенотаф — символический памятник на могиле своих отца и дяди в Ташкенте. При этом, останки Григория Дубовика находятся в Киевской области.Вот уже много лет она и другие поисковики собирают информацию по Книгам памяти России и стран СНГ. Помогают поисковым отрядам со всего мира искать родственников бойцов, погибших в Великую Отечественную войну, которых уже нашли и опознали по "смертным медальонам" и именным вещам.Кроме того, поисковики изучают данные о военнопленных, уроженцах стран СНГ, а также воинские захоронения и братские могилы.Почему поисковик должен знать, как звенит кость и как удалось обнаружить воинское захоронение в Чирчике — смотрите в нашем интервью.
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Анна Желиховская
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узбекистан волонтер поиск людей вов память имена герои солдаты россия страны снг общество
узбекистан волонтер поиск людей вов память имена герои солдаты россия страны снг общество

Как ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок

13:53 12.05.2023
© Sputnik
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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Татьяна Дубовик начала заниматься поиском братских могил и останков бойцов после того, как смогла найти своего деда, погибшего в Великой Отечественной войне. Теперь она помогает в поиске других без вести пропавших солдат.
Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 78 лет. Но сотни воинских захоронений с останками бойцов остаются не идентифицированными.
Неопознанными захоронениями занимаются волонтеры-поисковики. Одна из них – руководитель поисковой группы “Ташпоиск” Татьяна Дубовик.
© Архив Татьяны ДубовикКак ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок
Как ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
Как ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок
© Архив Татьяны Дубовик
В интервью Sputnik она рассказала о том, как во время поисковой деятельности впервые увидела в раскопе скелет человека, что стало для нее полной неожиданностью, а также — почему так важно найти и опознать каждого без вести пропавшего солдата.
В поиск Татьяну привела личная история — в свое время она искала своего деда Григория Дубовика. Его память она увековечила, установив кенотаф — символический памятник на могиле своих отца и дяди в Ташкенте. При этом, останки Григория Дубовика находятся в Киевской области.
© Архив Татьяны ДубовикКак ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок
Как ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
Как ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок
© Архив Татьяны Дубовик

“Люди должны знать, что если их дед пропал без вести, и у него нет могилы, или она есть, но находится в другой стране и невозможно ее навестить, то можно сделать кенотаф (памятник без могилы) или же увековечить имя деда на могиле близких родственников. Записи на памятнике — это документальный источник, внуки будут знать, где похоронен их дед, прадед. Еще в эту могилу мы подзахоронили землю с места гибели моего деда, которую я привезла из Украины, и двухгорлую масленку с мест раскопок моей первой экспедиции”, — рассказала Татьяна Дубовик.

Вот уже много лет она и другие поисковики собирают информацию по Книгам памяти России и стран СНГ. Помогают поисковым отрядам со всего мира искать родственников бойцов, погибших в Великую Отечественную войну, которых уже нашли и опознали по "смертным медальонам" и именным вещам.
© Архив Татьяны ДубовикКак ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок
Как ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
Как ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок
© Архив Татьяны Дубовик
Кроме того, поисковики изучают данные о военнопленных, уроженцах стран СНГ, а также воинские захоронения и братские могилы.
Почему поисковик должен знать, как звенит кость и как удалось обнаружить воинское захоронение в Чирчике — смотрите в нашем интервью.
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