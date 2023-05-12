https://uz.sputniknews.ru/20230512/uzbekistan-volontery--poiskoviki-poisk-ostanki-pogibshiye-soldaty-34781465.html

Как ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок

Как ищут останки погибших солдат — откровенное интервью участника раскопок

Татьяна Дубовик начала заниматься поиском братских могил и останков бойцов после того, как смогла найти своего деда, погибшего в Великой Отечественной войне. Теперь она помогает в поиске других без вести пропавших бойцов.

2023-05-12T13:53+0500

2023-05-12T13:53+0500

2023-05-12T13:53+0500

узбекистан

волонтер

поиск людей

вов

память

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россия

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общество

герои

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Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 78 лет. Но сотни воинских захоронений с останками бойцов остаются не идентифицированными.Неопознанными захоронениями занимаются волонтеры-поисковики. Одна из них – руководитель поисковой группы “Ташпоиск” Татьяна Дубовик.В интервью Sputnik она рассказала о том, как во время поисковой деятельности впервые увидела в раскопе скелет человека, что стало для нее полной неожиданностью, а также — почему так важно найти и опознать каждого без вести пропавшего солдата.В поиск Татьяну привела личная история — в свое время она искала своего деда Григория Дубовика. Его память она увековечила, установив кенотаф — символический памятник на могиле своих отца и дяди в Ташкенте. При этом, останки Григория Дубовика находятся в Киевской области.Вот уже много лет она и другие поисковики собирают информацию по Книгам памяти России и стран СНГ. Помогают поисковым отрядам со всего мира искать родственников бойцов, погибших в Великую Отечественную войну, которых уже нашли и опознали по "смертным медальонам" и именным вещам.Кроме того, поисковики изучают данные о военнопленных, уроженцах стран СНГ, а также воинские захоронения и братские могилы.Почему поисковик должен знать, как звенит кость и как удалось обнаружить воинское захоронение в Чирчике — смотрите в нашем интервью.

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2023

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узбекистан волонтер поиск людей вов память имена герои солдаты россия страны снг общество