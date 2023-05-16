Как учитель из Ферганы стал звездой соцсетей – видео
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Песня певца из Ферганы Азама Мулложонова (azzamchik coca boyz) набрала более 15 млн просмотров и сделала исполнителя звездой. В интервью Sputnik Узбекистан певец рассказал боится ли потерять славу, и кто он в реальной жизни.
Исполнитель признался, что музыкой стал увлекаться еще в детстве и хорошо помнит, через какие трудности пришлось пройти его матери, чтобы сын окончил музыкальную школу.
"Когда меня первый раз отвели в музыкальную школу, преподаватель сказала, что для обучения на фортепиано дома должен быть инструмент. Я тогда так горел желанием и интересом к пианино, что мне лишь бы оно было — больше ничего не нужно. Но тогда у нашей семьи не было средств, чтобы купить мне инструмент. Поэтому сейчас, когда ко мне приходят ученики, я им говорю, что их взносы не нужны", — рассказал Азамжон.
На ближайшее время у артиста запланированы выступления в Армении, Кыргызстане и Казахстане.