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https://uz.sputniknews.ru/20230524/uzbekistan-magnitnaya-burya-35267604.html
Мощная магнитная буря накрыла Землю— как долго она продлится
Мощная магнитная буря накрыла Землю— как долго она продлится
Жители Узбекистана могут почувствовать недомогание, предупреждает Узгидромет.
2023-05-24T11:05+0500
2023-05-24T11:05+0500
узбекистан
общество
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Мощная магнитная буря накрыла землю. Ее последствия ощущаются сегодня и в Узбекистане, передают эксперты Узгидромета.По шкале G-индекса нынешний выброс соответствует уровню G-4 — очень сильная магнитная буря. Она может вызвать легкие боли в затылке и лбу.При возникновении болевых ощущений специалисты рекомендуют меньше двигаться и по возможности не выходить из дома. Также в это время лучше отказаться от курения, алкоголя, кофе и физической нагрузки.Несколько советов врача о том, как уберечь здоровье при магнитной буре
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земля узбекистан природное явление магнитная буря ухудшение самочувствия как ощущается как уберечься снизить влияние на здоровье узгидромет советы эксперта
земля узбекистан природное явление магнитная буря ухудшение самочувствия как ощущается как уберечься снизить влияние на здоровье узгидромет советы эксперта

Мощная магнитная буря накрыла Землю— как долго она продлится

11:05 24.05.2023
© Foto : NASAСхема возникновения геомагнитной бури на Земле
Схема возникновения геомагнитной бури на Земле - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
© Foto : NASA
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Жители Узбекистана могут почувствовать недомогание, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Мощная магнитная буря накрыла землю. Ее последствия ощущаются сегодня и в Узбекистане, передают эксперты Узгидромета.
По шкале G-индекса нынешний выброс соответствует уровню G-4 — очень сильная магнитная буря. Она может вызвать легкие боли в затылке и лбу.
При возникновении болевых ощущений специалисты рекомендуют меньше двигаться и по возможности не выходить из дома. Также в это время лучше отказаться от курения, алкоголя, кофе и физической нагрузки.
"Колебания магнитной бури вернутся в пассивное состояние около полудня", - уточняет Узгидромет.
Несколько советов врача о том, как уберечь здоровье при магнитной буре
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