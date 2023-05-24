https://uz.sputniknews.ru/20230524/uzbekistan-magnitnaya-burya-35267604.html

Мощная магнитная буря накрыла Землю— как долго она продлится

Мощная магнитная буря накрыла Землю— как долго она продлится

Жители Узбекистана могут почувствовать недомогание, предупреждает Узгидромет.

2023-05-24T11:05+0500

2023-05-24T11:05+0500

2023-05-24T11:05+0500

узбекистан

общество

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Мощная магнитная буря накрыла землю. Ее последствия ощущаются сегодня и в Узбекистане, передают эксперты Узгидромета.По шкале G-индекса нынешний выброс соответствует уровню G-4 — очень сильная магнитная буря. Она может вызвать легкие боли в затылке и лбу.При возникновении болевых ощущений специалисты рекомендуют меньше двигаться и по возможности не выходить из дома. Также в это время лучше отказаться от курения, алкоголя, кофе и физической нагрузки.Несколько советов врача о том, как уберечь здоровье при магнитной буре

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