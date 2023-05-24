https://uz.sputniknews.ru/20230524/veter-usilivaetsya-prognoz-pogody-po-uzbekistanu-na-24-maya-35259932.html

Ветер усиливается: прогноз погоды по Узбекистану на 24 мая

Ветер усиливается: прогноз погоды по Узбекистану на 24 мая

По прогнозам Узгидромета, по всей территории республики в среду ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами с появлением пыльного поземка.

2023-05-24T05:01+0500

2023-05-24T05:01+0500

2023-05-24T05:01+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/17/35247677_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e232f5c3bc4e4277a66c95845261d0e1.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. В среду на всей территории Узбекистана ожидается ясная погода, лишь небольшая облачность, сообщает пресс-служба Узгидромета.Во всех регионах республики ожидается усиление ветра местами до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах – с пыльным поземком.Температура воздуха днем:Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 30-35 градусов;Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 25-30 градусов;Предгорные и горные районы – 14-19 градусов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан погода прогноз погоды 24 мая пыльный поземок ясно небольшая переменная облачность без осадков температура воздуха