https://uz.sputniknews.ru/20230524/veter-usilivaetsya-prognoz-pogody-po-uzbekistanu-na-24-maya-35259932.html
Ветер усиливается: прогноз погоды по Узбекистану на 24 мая
Ветер усиливается: прогноз погоды по Узбекистану на 24 мая
По прогнозам Узгидромета, по всей территории республики в среду ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами с появлением пыльного поземка.
2023-05-24T05:01+0500
2023-05-24T05:01+0500
2023-05-24T05:01+0500
узбекистан
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погода в узбекистане
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прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. В среду на всей территории Узбекистана ожидается ясная погода, лишь небольшая облачность, сообщает пресс-служба Узгидромета.Во всех регионах республики ожидается усиление ветра местами до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах – с пыльным поземком.Температура воздуха днем:Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 30-35 градусов;Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 25-30 градусов;Предгорные и горные районы – 14-19 градусов.
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узбекистан погода прогноз погоды 24 мая пыльный поземок ясно небольшая переменная облачность без осадков температура воздуха
узбекистан погода прогноз погоды 24 мая пыльный поземок ясно небольшая переменная облачность без осадков температура воздуха
Ветер усиливается: прогноз погоды по Узбекистану на 24 мая
По прогнозам Узгидромета, по всей территории республики в среду ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами с появлением пыльного поземка.
ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik.
В среду на всей территории Узбекистана ожидается ясная погода, лишь небольшая облачность, сообщает
пресс-служба Узгидромета.
Во всех регионах республики ожидается усиление ветра местами до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах – с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 30-35 градусов;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 25-30 градусов;
Предгорные и горные районы – 14-19 градусов.