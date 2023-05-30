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Небольшая облачность, без осадков: прогноз погоды в Узбекистане на 30 мая
Небольшая облачность, без осадков: прогноз погоды в Узбекистане на 30 мая
По данным Узгидромета. Небольшие дожди возможны в горных районах республики.
2023-05-30T05:00+0500
2023-05-30T05:00+0500
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
узбекистан
погода
погода в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В Узбекистане во вторник, 30 мая будет ясная и солнечная погода, лишь небольшая облачность. Кратковременный дождь может пройти во второй половине дня лишь в горных районах, сообщает Узгидромет.Температура воздуха днем:Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 32-37 градусов;Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 34-39 градусов;Ферганская долина — 30-35 градусов;горные районы — 22-27 градусов тепла.
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узбекистан погода прогноз узгидромет без осадков температура воздуха жара переменная облачность
узбекистан погода прогноз узгидромет без осадков температура воздуха жара переменная облачность

Небольшая облачность, без осадков: прогноз погоды в Узбекистане на 30 мая

05:00 30.05.2023
© unsplash.com/Zuyet AwarmatikЗакат над Хивой
Закат над Хивой - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2023
© unsplash.com/Zuyet Awarmatik
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По данным Узгидромета. Небольшие дожди возможны в горных районах республики.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В Узбекистане во вторник, 30 мая будет ясная и солнечная погода, лишь небольшая облачность. Кратковременный дождь может пройти во второй половине дня лишь в горных районах, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 32-37 градусов;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 34-39 градусов;
Ферганская долина — 30-35 градусов;
горные районы — 22-27 градусов тепла.
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