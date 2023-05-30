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Адреналин зашкаливает: самые зрелищные моменты с ралли в Муйнаке — видео
Адреналин зашкаливает: самые зрелищные моменты с ралли в Муйнаке — видео
Поломки, перевороты и сгоревшие машины – ралли по дну пересохшего Аральского моря оказалось по-настоящему экстремальным. Самые опасные и зрелищные моменты – в видео от корреспондента Sputnik.
2023-05-30T21:00+0500
2023-05-30T21:00+0500
2023-05-30T21:00+0500
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В Муйнакском районе Каракалпакстана прошло международное экстремальное авторалли Rally Muynak.Участники проехали более 400 км по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Из 45 экипажей до финиша добрались лишь 20. Самые опасные моменты гонок – в сюжете Sputnik.
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видео каракалпакстан муйнак узбекистан международное экстремальное авторалли rally muynak самые опасные зрелищные захватывающие моменты аварии пожар сгоревшая машина перевернулась пострадавшие
видео каракалпакстан муйнак узбекистан международное экстремальное авторалли rally muynak самые опасные зрелищные захватывающие моменты аварии пожар сгоревшая машина перевернулась пострадавшие
Адреналин зашкаливает: самые зрелищные моменты с ралли в Муйнаке — видео
Поломки, перевороты и сгоревшие машины – ралли по дну пересохшего Аральского моря оказалось по-настоящему экстремальным. Самые опасные и зрелищные моменты – в видео от корреспондента Sputnik.
В Муйнакском районе Каракалпакстана прошло международное экстремальное авторалли Rally Muynak.
Участники проехали более 400 км по бездорожью плато Устюрт и высохшему дну Аральского моря. Из 45 экипажей до финиша добрались лишь 20. Самые опасные моменты гонок – в сюжете Sputnik.