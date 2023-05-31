https://uz.sputniknews.ru/20230531/pogoda-tashkent-31-may-prognoz-sinoptiki-35509351.html

Погода в Ташкенте на 31 мая — прогноз синоптиков

Погода в Ташкенте на 31 мая — прогноз синоптиков

В среду жителей и гостей столицы ожидает теплая погода, без осадков

2023-05-31T07:30+0500

2023-05-31T07:30+0500

2023-05-31T07:30+0500

ташкент

погода

погода в ташкенте

прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

прогноз

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура ночью 18-20° тепла, днем 34-36° тепла.

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