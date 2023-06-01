https://uz.sputniknews.ru/20230601/mid-uzbekistan-baxromjon-aloyev-posol-izrail-zexavit-ben-xillel-vstrecha-35565467.html
В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Израиля
В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Израиля
Стороны обсудили развитие сотрудничества в области инвестиций, инноваций, медицины и образования.
2023-06-01T08:13+0500
2023-06-01T08:13+0500
2023-06-01T08:13+0500
узбекистан
мид
израиль
посол
встреча
политика
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Накануне замминистра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев принял посла Израиля Зехавит Бен Хиллель, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшую активизацию узбекско-израильского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Отдельное внимание уделили развитию сотрудничества в области инвестиций, инноваций, медицины и образования.Также обсудили график и организационные вопросы, связанные с проведением предстоящих совместных мероприятий, в том числе очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Израиля.Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан планирует развивать инвестиционное сотрудничество с Кувейтом.
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узбекистан мид израиль посол встреча политика
узбекистан мид израиль посол встреча политика
В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Израиля
Стороны обсудили развитие сотрудничества в области инвестиций, инноваций, медицины и образования.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Накануне замминистра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев принял посла Израиля Зехавит Бен Хиллель, сообщает пресс-служба
внешнеполитического ведомства республики.
Стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшую активизацию узбекско-израильского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Отдельное внимание уделили развитию сотрудничества в области инвестиций, инноваций, медицины и образования.
Также обсудили график и организационные вопросы, связанные с проведением предстоящих совместных мероприятий, в том числе очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Израиля.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что Узбекистан планирует развивать инвестиционное сотрудничество с Кувейтом.