Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230608/sinoptiki-pogoda-uzbekistan-iyun-prognoz-35789091.html
Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на 8 июня — прогноз
Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на 8 июня — прогноз
Узгидромет рассказал о погоде в республике в четверг
2023-06-08T05:00+0500
2023-06-08T05:00+0500
узгидромет
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/06/28850994_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b812c049661ea275e62fb72a0e8072b.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/06/28850994_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f01d242e284d15aca0ba24ec2558de87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет облачность 8 июня четверг республика каракалпакстан хорезмская область бухарская навоийская области ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская области кашкадарьинская сурхандарьинская области андижанская наманганская ферганская области горные районы день ночь температура
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет облачность 8 июня четверг республика каракалпакстан хорезмская область бухарская навоийская области ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская области кашкадарьинская сурхандарьинская области андижанская наманганская ферганская области горные районы день ночь температура

Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на 8 июня — прогноз

05:00 08.06.2023
© unsplash.com/Artem BryzgalovБольшой Чимган, Узбекистан
Большой Чимган, Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2023
© unsplash.com/Artem Bryzgalov
Подписаться на
НовостиTelegram
Узгидромет рассказал о погоде в республике в четверг.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область — переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза, ночью 20-25° тепла, днем 33-38° тепла;
Бухарская и Навоийская области — ночью 20-25° тепла, по пустынной зоне до 30°, днем 37-42° тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — ночью 20-25° тепла, днем 35-40° тепла;
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области — ночью 22-27° тепла, днем 37-42° тепла;
Андижанская, Наманганская и Ферганская области — ночью 18-23° тепла, днем 34-39° тепла;
горные районы республики — небольшая, местами переменная облачность, без осадков, температура ночью 13-18° тепла, днем 25-30° тепла.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0