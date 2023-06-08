Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на 8 июня — прогноз
Узгидромет рассказал о погоде в республике в четверг.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область — переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза, ночью 20-25° тепла, днем 33-38° тепла;
Бухарская и Навоийская области — ночью 20-25° тепла, по пустынной зоне до 30°, днем 37-42° тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — ночью 20-25° тепла, днем 35-40° тепла;
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области — ночью 22-27° тепла, днем 37-42° тепла;
Андижанская, Наманганская и Ферганская области — ночью 18-23° тепла, днем 34-39° тепла;
горные районы республики — небольшая, местами переменная облачность, без осадков, температура ночью 13-18° тепла, днем 25-30° тепла.