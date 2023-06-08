https://uz.sputniknews.ru/20230608/sinoptiki-pogoda-uzbekistan-iyun-prognoz-35789091.html

Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на 8 июня — прогноз

Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на 8 июня — прогноз

Узгидромет рассказал о погоде в республике в четверг

2023-06-08T05:00+0500

2023-06-08T05:00+0500

2023-06-08T05:00+0500

узгидромет

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану ожидается небольшая, местами переменная облачность, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

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