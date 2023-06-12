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https://uz.sputniknews.ru/20230612/prognoz-pogody-uzbekistan-12-iyunya-35889835.html
Преимущественно без осадков: прогноз погоды в Узбекистане на 12 июня
Преимущественно без осадков: прогноз погоды в Узбекистане на 12 июня
Начало недели встретит узбекистанцев жаркой погодой и небольшими осадками.
2023-06-12T05:00+0500
2023-06-12T05:00+0500
узбекистан
прогноз погоды
прогноз
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. В понедельник на большей части Узбекистана осадков не будет. Кратковременный дождь ожидается в Андижанской, Наманганской области, Ферганской долине и горных районах, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:
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узбекистан прогноз погоды по узбекистану какая погода будет понедельник 12 июня
узбекистан прогноз погоды по узбекистану какая погода будет понедельник 12 июня

Преимущественно без осадков: прогноз погоды в Узбекистане на 12 июня

05:00 12.06.2023
© unsplash.com/Abdulbosit MelikuzievПеревал Камчик
Перевал Камчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2023
© unsplash.com/Abdulbosit Melikuziev
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Начало недели встретит узбекистанцев жаркой погодой и небольшими осадками.
ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. В понедельник на большей части Узбекистана осадков не будет. Кратковременный дождь ожидается в Андижанской, Наманганской области, Ферганской долине и горных районах, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 35-40° тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 36-41° тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская области и Ферганская долина – 33-38° тепла;
Горные и предгорные районы – 23-28° тепла.
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