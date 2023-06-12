https://uz.sputniknews.ru/20230612/prognoz-pogody-uzbekistan-12-iyunya-35889835.html

Преимущественно без осадков: прогноз погоды в Узбекистане на 12 июня

Преимущественно без осадков: прогноз погоды в Узбекистане на 12 июня

Начало недели встретит узбекистанцев жаркой погодой и небольшими осадками.

2023-06-12T05:00+0500

2023-06-12T05:00+0500

2023-06-12T05:00+0500

узбекистан

прогноз погоды

прогноз

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. В понедельник на большей части Узбекистана осадков не будет. Кратковременный дождь ожидается в Андижанской, Наманганской области, Ферганской долине и горных районах, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

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узбекистан прогноз погоды по узбекистану какая погода будет понедельник 12 июня