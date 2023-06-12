Преимущественно без осадков: прогноз погоды в Узбекистане на 12 июня
Начало недели встретит узбекистанцев жаркой погодой и небольшими осадками.
ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. В понедельник на большей части Узбекистана осадков не будет. Кратковременный дождь ожидается в Андижанской, Наманганской области, Ферганской долине и горных районах, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 35-40° тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 36-41° тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская области и Ферганская долина – 33-38° тепла;
Горные и предгорные районы – 23-28° тепла.