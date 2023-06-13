https://uz.sputniknews.ru/20230613/uzbekistan-gepatit-s-testirovanie-diagnostika-lechenie-35944481.html

До полного исчезновения: как в Узбекистане борются с гепатитом С — специалист

До полного исчезновения: как в Узбекистане борются с гепатитом С — специалист

В Узбекистане действует программа по борьбе с вирусным гепатитом C, цель которой - полностью уничтожить болезнь в республике. В чем опасность ВГС и в каких случаях заболевание тяжело лечится – об этом и многом читайте в интервью.

2023-06-13T21:26+0500

2023-06-13T21:26+0500

2023-06-13T21:26+0500

узбекистан

здравоохранение

гепатит

лечение

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1378/85/13788507_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a046de139e384070d1621eb5451269e5.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. В 2021 году в Узбекистане стартовала национальная программа по борьбе с вирусным гепатитом С (ВГС). Ее цель — снизить заболеваемость ВГС в республике до нуля к 2030 году. В этом Узбекистану помогает Египет, который в рамках гуманитарной помощи поставляет противовирусные препараты.Планируется, что за 2023-2024 годы на вирусные гепатиты С и В протестируют около 5 млн человек по всему Узбекистану. Лечение получат порядка 140 тыс. больных.В чем опасность ВГС, кто чаще всего им заражается и в каких случаях заболевание тяжело подается лечению – об этом и многом другом в интервью Sputnik рассказал директор Института вирусологии Министерства здравоохранения РУз Эркин Мусабаев.— Эркин Исакович, чем опасен вирусный гепатит С?— Его неслучайно называют "ласковым убийцей". Так говорят, потому что до последней стадии, которая наступает спустя 20-25 лет после заражения, больной даже не будет знать о серьезном поражении печени. Развивается цирроз печени, который может перейти в рак, или рак может развиваться с самого начала, то есть это серьезнейшее осложнение, которое проходит без каких-либо клинических проявлений.— Но хоть что-то же должно насторожить?— Явных признаков нет, в этом вся сложность и опасность заболевания. Но есть симптомы, на которые стоит обратить внимание — это хроническая усталость, анемия (например, начинают крошиться ногти), повышенные печеночные пробы, в частности билирубин, АЛТ и АСТ.— Сколько в Узбекистане больных гепатитом С?— По нашим данным, лишь 10% больных знают о своем заболевании и около 3% взрослого населения Узбекистана являются носителями вируса гепатита С. Это около 600 тысяч больных. Однако из них уже вылечились 85 тысяч пациентов.— Как лечат пациентов с ВГС? Сколько стоит диагностика и терапия?— Вирусный гепатит С лечится. Сегодня пациенты проходят диагностику и получают лечение за счет государства. При областных инфекционных больницах работают региональные гепатологические центры.В рамках гуманитарной помощи из Египта привозят препараты для лечения гепатита С — “Даклатасвир” и “Софосбувир”.В настоящее время мы активно набираем пациентов, и когда получим оба препарата, то начнем распределять их по областям.Лечение заключается в приеме одновременно двух препаратов на протяжении трех месяцев. В больницу ложиться не нужно. Побочных эффектов практически нет. Вылечиваются 95-96%.— В каких случаях гепатит С сложно подается лечению?— В случае запущенной стадии или сопутствующих заболеваний. Например, это могут быть избыточная масса тела и диабет. Кстати, гепатит С сам по себе приводит к диабету. Это одно из его внепеченочных поражений.— Как сдают анализ на ВГС и как скоро можно узнать результат?— Тест делают при помощи экспресс-набора со стопроцентной чувствительностью. Для этого достаточно капли крови из пальца. Фактически мы говорим о карманной лаборатории. Результат получаем в течение 5-7 минут. Это все компьютеризируется и сразу вносится в базу данных. Таким образом проводить скрининг на эту форму заболевания можно миллионам человек.— В Узбекистане реализуют программу борьбы с гепатитом С, которая позволит полностью победить это хроническое заболевание. Как проходит этот процесс?— Первое — нужно усиливать осведомленность населения об этом заболевании. Второе — организовать систему скрининга. Да, технология есть, но ее нужно внедрить. Необходимо создать по всей стране базу данных, чем мы второй год и занимаемся.В рамках постановления президента выделили средства, чтобы протестировать 500 тыс. человек. Но так как мы будем иметь достаточное количество гуманитарных препаратов, сейчас мы хотим выйти на уровень тестирования 2-3 млн человек в год. В этом году – два миллиона, в следующем – три. Задача — достичь целей ВОЗ 90-90-60. Для этого необходимо выявить 90% больных, вылечить их и на 60% сократить смертность от осложнений ВГС.Наряду с обследованием на гепатит С, в рамках национальной программы мы также проводим ранний скрининг на гепатокарциному — рак печени. Потому что его основная причина — вирусы гепатитов В и С. С осени этого года мы начнем обучать врачей-специалистов по ультразвуковой диагностике. Это большой совместный проект с Ганноверским гепатологическим центром. Многие врачи не могут обнаружить раннюю стадию гепатокарциномы, когда эта опухоль хорошо поддается лечению.— Кто чаще всего рискует заразиться и каковы пути передачи ВГС?— К сожалению, рискуют, прежде всего, врачи. Кроме того, женщины, которые часто пользуются, например, услугами косметологов и стоматологов. Но сегодня основная группа больных гепатитом С — это пациенты, заразившиеся в 2000-х годах. Новых случаев сейчас гораздо меньше, во всяком случае, в Ташкенте.Дело в том, что в те годы была небезопасная практика переливания крови, а чувствительность методов тестирования не превышала 60%.— Можно ли повторно заразиться гепатитом С?— Можно. В основном это пациенты с рискованным поведением. Например, инъекционные наркоманы. К счастью, их становится все меньше. Однажды у одного пациента мы даже обнаружили вирус-мутант, когда один вирус еще не ушел, а второй уже на него наслоился. У нас даже есть научная публикация на эту тему. Но это, конечно, исключительный случай.Ранее мы сообщали, что Египет передал Узбекистану партию препарата для лечения гепатита С.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан лечение гепатит с элиминация полное уничтожение профилактика лечение египет гуманитарная помощь как лечат тестирование интервью директор института вирусологии министерства здравоохранения руз эркин мусабаев