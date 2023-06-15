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https://uz.sputniknews.ru/20230615/prognoz-pogody-uzbekistan-15-iyun-35973167.html
До +42: прогноз погоды в Узбекистане на 15 июня
До +42: прогноз погоды в Узбекистане на 15 июня
В четверг на территории республики будет жарко и облачно.
2023-06-15T05:00+0500
2023-06-15T05:00+0500
прогноз погоды
погода
погода в узбекистане
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистане будет жарко – температура прогреется до 42 градусов тепла. Осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:
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узбекистан погода прогноз погоды синоптики узгидромет 15 июня
узбекистан погода прогноз погоды синоптики узгидромет 15 июня

До +42: прогноз погоды в Узбекистане на 15 июня

05:00 15.06.2023
© СС0 / Unsplash / Dakota RoosЛето
Лето - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.06.2023
© СС0 / Unsplash / Dakota Roos
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В четверг на территории республики будет жарко и облачно. Осадков не ожидается.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистане будет жарко – температура прогреется до 42 градусов тепла. Осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 36-41 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 37-42 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, области — 35-40 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская области и Ферганская долина — 34-39 градусов тепла;
Горные и предгорные районы — 34-39 градусов тепла.
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