До +42: прогноз погоды в Узбекистане на 15 июня
В четверг на территории республики будет жарко и облачно. Осадков не ожидается.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистане будет жарко – температура прогреется до 42 градусов тепла. Осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 36-41 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 37-42 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, области — 35-40 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская области и Ферганская долина — 34-39 градусов тепла;
Горные и предгорные районы — 34-39 градусов тепла.