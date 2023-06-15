https://uz.sputniknews.ru/20230615/prognoz-pogody-uzbekistan-15-iyun-35973167.html

До +42: прогноз погоды в Узбекистане на 15 июня

До +42: прогноз погоды в Узбекистане на 15 июня

В четверг на территории республики будет жарко и облачно.

2023-06-15T05:00+0500

2023-06-15T05:00+0500

2023-06-15T05:00+0500

прогноз погоды

погода

погода в узбекистане

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Сегодня в Узбекистане будет жарко – температура прогреется до 42 градусов тепла. Осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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узбекистан погода прогноз погоды синоптики узгидромет 15 июня