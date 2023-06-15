https://uz.sputniknews.ru/20230615/uzbekistan-mintrans-vstrecha-kompaniya-knr-sotrudnichestvo-proyekty-35978893.html
Что планирует в Узбекистане крупнейшая строительная и инжиниринговая компания КНР
Что планирует в Узбекистане крупнейшая строительная и инжиниринговая компания КНР
Китайские партнеры намерены участвовать в проектах в области транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.
2023-06-15T09:46+0500
2023-06-15T09:46+0500
2023-06-15T09:46+0500
узбекистан
ташкент
министр
транспорт
встреча
компания
китай
проект
экономика
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Вопросы реализации совместных проектов обсудили в ходе встречи министра транспорта Илхома Махкамова с представителями компании "China Energy Engineering Corporation" во главе с председателем правления Сун Хайляном, сообщает Минтранс.Гостям рассказали об инвестпроектах, реализуемых в сферах транспорта и дорожного хозяйства, представили соответствующие презентации.Также руководитель китайской компании предложил совместно повышать квалификацию работников сферы транспорта и дорожного хозяйства, “что является взаимовыгодным для обеих сторон”.Чтобы ускорить реализацию намеченных планов, стороны договорились создать отдельную рабочую группу.Также китайские партнеры обсудили вопросы строительства фотоэлектрических станций в министерстве инвестиций, промышленности и торговли.
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узбекистан ташкент министр транспорт встреча компания проект китай экономика сотрудничество
узбекистан ташкент министр транспорт встреча компания проект китай экономика сотрудничество
Что планирует в Узбекистане крупнейшая строительная и инжиниринговая компания КНР
Китайские партнеры намерены участвовать в проектах в области транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Вопросы реализации совместных проектов обсудили в ходе встречи министра транспорта Илхома Махкамова с представителями компании "China Energy Engineering Corporation" во главе с председателем правления Сун Хайляном, сообщает Минтранс.
Гостям рассказали об инвестпроектах, реализуемых в сферах транспорта и дорожного хозяйства, представили соответствующие презентации.
“Компания, исходя из своего передового опыта, заявила о намерении участвовать в проектах, реализуемых в нашей стране на основе государственно-частного партнерства в данных областях”, — говорится в сообщении.
Также руководитель китайской компании предложил совместно повышать квалификацию работников сферы транспорта и дорожного хозяйства, “что является взаимовыгодным для обеих сторон”.
Чтобы ускорить реализацию намеченных планов, стороны договорились создать отдельную рабочую группу.
Также китайские партнеры обсудили вопросы строительства фотоэлектрических станций
в министерстве инвестиций, промышленности и торговли.