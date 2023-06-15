https://uz.sputniknews.ru/20230615/uzbekistan-mintrans-vstrecha-kompaniya-knr-sotrudnichestvo-proyekty-35978893.html

Что планирует в Узбекистане крупнейшая строительная и инжиниринговая компания КНР

Что планирует в Узбекистане крупнейшая строительная и инжиниринговая компания КНР

Китайские партнеры намерены участвовать в проектах в области транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.

2023-06-15T09:46+0500

2023-06-15T09:46+0500

2023-06-15T09:46+0500

узбекистан

ташкент

министр

транспорт

встреча

компания

китай

проект

экономика

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Вопросы реализации совместных проектов обсудили в ходе встречи министра транспорта Илхома Махкамова с представителями компании "China Energy Engineering Corporation" во главе с председателем правления Сун Хайляном, сообщает Минтранс.Гостям рассказали об инвестпроектах, реализуемых в сферах транспорта и дорожного хозяйства, представили соответствующие презентации.Также руководитель китайской компании предложил совместно повышать квалификацию работников сферы транспорта и дорожного хозяйства, “что является взаимовыгодным для обеих сторон”.Чтобы ускорить реализацию намеченных планов, стороны договорились создать отдельную рабочую группу.Также китайские партнеры обсудили вопросы строительства фотоэлектрических станций в министерстве инвестиций, промышленности и торговли.

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