https://uz.sputniknews.ru/20230620/dolgojdannaya-proxlada-prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-20-iyunya-36089376.html

Долгожданная прохлада: прогноз погоды в Узбекистане на 20 июня

Долгожданная прохлада: прогноз погоды в Узбекистане на 20 июня

На территорию республики придут относительно прохладные воздушные массы с Кавказа, предупреждает Узгидромет.

2023-06-20T05:00+0500

2023-06-20T05:00+0500

2023-06-20T05:00+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. На территорию Узбекистана движутся относительно прохладные воздушные массы с Кавказа, которые принесут с собой усиление ветра и снижение температуры, предупреждает Узгидромет.По всей стране ветер усилится до 15-20 с порывами до 22-25 метров в секунду, может появиться пыльный поземок.В Ташкентской области и в регионах Ферганской долины ожидаются кратковременные дожди, грозы.В предгорных и горных районах также могут пройти кратковременные дожди, и грозы, в отдельных районах – град. При этом, температура воздуха снизится на 4-6 градусов, сообщают синоптики.Температура воздуха:

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