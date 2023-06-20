https://uz.sputniknews.ru/20230620/dolgojdannaya-proxlada-prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-20-iyunya-36089376.html
Долгожданная прохлада: прогноз погоды в Узбекистане на 20 июня
Долгожданная прохлада: прогноз погоды в Узбекистане на 20 июня
На территорию республики придут относительно прохладные воздушные массы с Кавказа, предупреждает Узгидромет.
2023-06-20T05:00+0500
2023-06-20T05:00+0500
2023-06-20T05:00+0500
узбекистан
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прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. На территорию Узбекистана движутся относительно прохладные воздушные массы с Кавказа, которые принесут с собой усиление ветра и снижение температуры, предупреждает Узгидромет.По всей стране ветер усилится до 15-20 с порывами до 22-25 метров в секунду, может появиться пыльный поземок.В Ташкентской области и в регионах Ферганской долины ожидаются кратковременные дожди, грозы.В предгорных и горных районах также могут пройти кратковременные дожди, и грозы, в отдельных районах – град. При этом, температура воздуха снизится на 4-6 градусов, сообщают синоптики.Температура воздуха:
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узбекистан погода прогноз погоды прохладные воздушные массы с кавказа дождь гроза град без осадков температура воздуха узгидромет
узбекистан погода прогноз погоды прохладные воздушные массы с кавказа дождь гроза град без осадков температура воздуха узгидромет
Долгожданная прохлада: прогноз погоды в Узбекистане на 20 июня
На территорию республики придут относительно прохладные воздушные массы с Кавказа, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik.
На территорию Узбекистана движутся относительно прохладные воздушные массы с Кавказа, которые принесут с собой усиление ветра и снижение температуры, предупреждает
Узгидромет.
По всей стране ветер усилится до 15-20 с порывами до 22-25 метров в секунду, может появиться пыльный поземок.
В Ташкентской области и в регионах Ферганской долины ожидаются кратковременные дожди, грозы.
В предгорных и горных районах также могут пройти кратковременные дожди, и грозы, в отдельных районах – град. При этом, температура воздуха снизится на 4-6 градусов, сообщают синоптики.
Каракалпакстан, Хорезмская область – 30-35 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 33-38 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 35-41 градус тепла;
Предгорные, горные районы – 22-27 градусов.