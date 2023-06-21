https://uz.sputniknews.ru/20230621/pogoda-tashkent-prognoz-21-iyun-36122978.html

Снова без дождя: прогноз погоды в Ташкенте 21 июня

Снова без дождя: прогноз погоды в Ташкенте 21 июня

Синоптики рассказали, какая погода будет в столице Узбекистана в среду.

2023-06-21T07:30+0500

2023-06-21T07:30+0500

2023-06-21T07:30+0500

ташкент

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прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Сегодня жителей и гостей столицы ждут привычные жара и зной, сообщает Узгидромет.Также будет небольшая переменная облачность. Ветер восточный, составит 5-10 м/с.Температура днем – 35-37° тепла, ночью – 21-23° тепла.

https://uz.sputniknews.ru/20230607/chto-nujno-delat-chtoby-konditsioner-leto-rabota-xorosho-10-sovet-master-35778205.html

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