https://uz.sputniknews.ru/20230629/prognoz-pogody-uzbekistan-29-iyunya-36393505.html

Будет ли дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 29 июня

Будет ли дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 29 июня

Узгидромет опубликовал прогноз погоды по республике на четверг.

2023-06-29T04:56+0500

2023-06-29T04:56+0500

2023-06-29T04:56+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Во второй день длинных выходных в Узбекистане будет ясная и солнечная погода, лишь в горных районах Ферганской долины возможны кратковременные дожди, грозы.По всей республике может усилиться ветер до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком, предупреждает Узгидромет.Температура воздуха днем:

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узбекистан узгидромет погода прогноз погоды переменная облачность без осадков пыльный поземок температура воздуха каракалпакстан хорезмская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская сурхандарьинская кашкадарьинская ферганская наманганская андижанская бухарская навоийская области