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https://uz.sputniknews.ru/20230629/prognoz-pogody-uzbekistan-29-iyunya-36393505.html
Будет ли дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 29 июня
Будет ли дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 29 июня
Узгидромет опубликовал прогноз погоды по республике на четверг.
2023-06-29T04:56+0500
2023-06-29T04:56+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Во второй день длинных выходных в Узбекистане будет ясная и солнечная погода, лишь в горных районах Ферганской долины возможны кратковременные дожди, грозы.По всей республике может усилиться ветер до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком, предупреждает Узгидромет.Температура воздуха днем:
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узбекистан узгидромет погода прогноз погоды переменная облачность без осадков пыльный поземок температура воздуха каракалпакстан хорезмская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская сурхандарьинская кашкадарьинская ферганская наманганская андижанская бухарская навоийская области
узбекистан узгидромет погода прогноз погоды переменная облачность без осадков пыльный поземок температура воздуха каракалпакстан хорезмская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская сурхандарьинская кашкадарьинская ферганская наманганская андижанская бухарская навоийская области

Будет ли дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 29 июня

04:56 29.06.2023
© Foto : Хокимият Сурхандарьинской областиПрирода Байсунского района Сурхандарьинской области.
Природа Байсунского района Сурхандарьинской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2023
© Foto : Хокимият Сурхандарьинской области
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Узгидромет опубликовал прогноз погоды по республике на четверг.
ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Во второй день длинных выходных в Узбекистане будет ясная и солнечная погода, лишь в горных районах Ферганской долины возможны кратковременные дожди, грозы.
По всей республике может усилиться ветер до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком, предупреждает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области - 33-38 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 31-36 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области – 34-39 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 36-41 градус тепла;
Предгорные и горные районы – 23-28 градусов тепла.
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